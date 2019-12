Danki Padu 1920 – 2019

6:00: Caha di orgel – Miranda di Nelson Tiel y Javier Maduro, Coro Tutti Frutti bou guia di Sra. Maybeline Arends Croes, Grupo Pierewietje bou direccion di Sra. Martha Figeroa, Fundacion Bernadina Growell bou di Sra. Lena Orman, Muchanan Sabi bou direccion di Sra. Edselyne Figaroa, Scol di musica harpa y cuarta bou direccion di Sr. Edgar Kelkboom, De Trupialen bou direccion di Sr. Elmer Pieters. Presentacion di Hoben Festus Bargues, Presentacion di Sr. Nelson Tromp cu e cancion Juan Chabaya 7:45 Presentacion di Sr. Nico Connor cu su sweet pan music, Presentacion Sr. Jack Tromp

8:00: Presentacion di Himno Nacional Aruba Dushi Tera presenta pa orkesta y coro bou direccion di El Maestro Sr. Johnny Scharbaay. Interpretando nos himno den lenguahe di seña Sra. Stella Monsanto. Discurso di S.E. Minister di Finansas, asunto Economico y Cultura Sra. Mr. Xiomara Ruis Maduro Presentacion di Sr. Livio Hermans cu e cancion “Soledad” Declamacion di poesia presenta pa Sra. Belen Kock Marchena. Presentacion di Padu Lampe hunto hoben Eliyah Tjie – A – Loi y amigonan cu e cancion “Si ainda bon’n conoce Cristo”. Presentacion di baile Rosea Cultural Presentacion Sr. Cesar Olarte cu Jonathan Viera “Pakiko”. Presentacion di Sr. Albert Croes, Famia y amigonan di Padu. Presentacion di Sr. Jossy Brokke. Presentacion di Sr. Victor Samuel cu e cancion “Noelia”. Presentacion di Sr. Edwin Abath cu e cancion “Mi’n sa”. Presentacion Sra. Sharon Rose “Nami un chens”, Poema di Sra. Ruthy Vrieswijk declama pa Sr. Jhon Freddy Montoya. Presentacion di Club di Movimento bou direccion di Samantha Westera Jupa. Presentacion di Sr. Edjean Semeleer cu e cancion Nostalgia Navideño acompaña pa Sr. Johnny Scharbaay

Presentacion di Sr. Robert Jeandor cu e cancion For dia m’a mirabo. Presentacion di Sr. Claudius Phillips cu e cancion “It’s well with my soul” y presentacion di Ced Ride. Recital di Piano: 9:35 pm: Presentacion di hoben Alejandro Gonzales cu e cancion Biblioteca. Presentacion di Sr. Victor Camacho “Stephany” Presentacion di Sr. Norman Moron “TBA” Presentacion di Sr. Johnny Scharbaay “TBA” Presentacion di Sra. Landa Henriquez acompaña pa orkesta Sandunga cu un Potpourri Presentacion di Cantantenan invita cu e cancion Despedida.

