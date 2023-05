Diamars mainta oficialmente Minister di Salubridad Publico, sr. Dangui Oduber hunto cu director di HOH, sr. Jacco Vroegop, sra. Gina Maduro di ABV, sr. Edwin Jacobs di UO AZV y tambe sr. Joel Raynherc, director di ImSan den un conferencia di prensa a anuncia cu desde 1 di mei 2023 oficialmente e recorte di 5,5% riba e budget nacional di cuido a wordo para. E recorte di 5,5% riba cuido a ser introduci na Aruba como un di e rekisitonan di e fiansa cu Hulanda a duna nos isla como sosten economico a consecuencia di e pandemia di covid. Pues hopi hende riba nos isla mester a entrega parti di nan salario. Pa loke ta personal den cuido e recorte den salario tabata di 5,5%. Un bes mas Hunta di Directiva di HOH ta gradici tur mimebro di personal pa e cooperacion duna den esaki pa por a brinda ayudo na Aruba y tambe Hospital mes.

E realidad amargo cu hustamente durante un crisis den cuido, e recorte tabata den cuido medico mes cual tabata pa Hunta di Directiva e motibo pa desde 1 di januari 2021 paga un bes mas 100% e salarionan na HOH. Esaki no obstante e desviacion pa cu e landspakket y e recorte di 5,5% riba e budget di cuido (lumpsum) di Hospital.

“Mi ta hopi orguyoso cu no obstante e recorte di 5,5% riba nos lumpsum asina mes diariamente hunto nos a sigui brinda bon cuido na nos comunidad y turistanan. Mi ta realisa cu esaki no semper tabata mesun facil y sigur mirando cu e recorte riba salario pa hopi tabata un reto. Pues mi ta hopi contento cu e “weeffout” aki, despues cu nos mes internamente a resolve e problema aki pa nos empleadonan, awo a coregi esaki pa Hospital mes tambe y tur otro instancia medico. E la costa siguramente hopi energia di nos tur y a la bes un constante “lobbywerk”, Jacco Vroegop ta bisa yena di gratitud.

Awo cu HOH desde 1 di mei 2023 financieramente lo ricibi 100% di e budget di cuido di UO AZV, “lo nos hunto cu ABV bay investiga con nos por compensa nos coleganan pa loke ta e inflacion riba nos isla, pero tambe con nos por bay inverti miho ainda den educacion, aparato nobo y tambe inverti den mehora esfera na diferente localidad special pa colega y pashent,” segun Hunta di Directiva.

Segun Gina Maduro di ABV “e prijs di exito ta traha duro, tin dedicacion na e trabou cu bo ta eherciendo y e determinacion cu sea nos a gana of perde, nos a aplica e miho di nos mes na e trabou nos dilanti.”

Hunta di Directiva di HOH ta desea di gradici Minister Oduber di curason pa e tremendo colaboracion pa asina bari for di mesa e recorte aki pa HOH y tur otro organisacion den cuido riba nos isla cu e meta pa mehora calidad di cuido y alabes e cuido mes pa comunidad di Aruba. Tur colega di HOH lo sigui sigur eherce diariamente e trabou duro pa logra yega na e vision di HOH cu ta “Accessible health care for everyone without compromising on quality.”