Durante dos aña largo Ministerio di Salud, Bienestar y Deporte (VWS) di Hulanda a brinda sosten na Aruba su Horacio Oduber Hospital den forma di personal y material pa alivia e presion di Covid-19 riba piso di Cuido Intensivo. Finalmente awo por wak bek y aprecia e esfuerso haci paso mas di 120 enfermero y dokter a wordo desplega y financia pa VWS, principalmente via AMI Healthcare staffing. E siman aki cu a pasa HOH a bisa ayo na e ultimo grupo di personal di AMI cu a regresa nan pais. Na prome instante e personal tabata di Hulanda y despues tambe di otro pais di Union Europeo, Canada y Merca. Y no por keda sin menciona cu Gobierno di Aruba a cubri e gastonan pa nan estadia durante e dos añanan aki. Mientrastanto e cantidad di pashentnan di Covid-19 den Hospital a baha te na un minimo y pues awo HOH mes por sigui trata tur pashent y alabes sigui den e trayecto pa atrae personal fiho y/of temporal pa ora tin mester. Sin e ayudo di e profesionalnan den cuido aki e presion lo tabata uno significantemente halto y tin biaha te hasta inhumano riba loke ta Cuido Intensivo y tambe departamento di cuido pa Covid-19. Cu consecuencia cu e ora lo mester a manda mas pashent Arubiano afo pa Colombia y e recuperacion di algun pashent probablemente lo tabata diferente tambe. Y no por lubida e presion ora cu hasta e fronteranan cu otro pais a wordo cera. “Nos ta enormemente gradicido na e Secretario di Estado anterior sr. Blokhuis, Secretario di Estado actual sr. Ooijen, Minister di Salubridad sr. Oduber y claro tambo tur nan team pa e solucionnan cu a wordo ofreci, nan humanidad y e sosten pa Caribe Hulandes. Nunca a perde for di bista cu a pesar cu no tur ora tabata riba mesun liña y cu tabatin diferencia di opinion tocante Covid-19, na final e importancia ta cu no a exclui ningun hende y a brinda tratamento igual pa tur habitante di Reino riba tereno di cuido. “P’esey mi ta super gradicido pa e colaboracion y e prioridad cu a haya cada bes cu nos a haya nos mes den momentonan pisa”, asina director di Horacio Oduber Hospital sr. Jacco Vroegop a duna di conoce. Un temporada dificil personal di AMI hunto cu esun di Aruba a surpasa hunto, hopi experiencia bunita y menos bunita. Amistadnan pa bida a nace y esey sigur por a sinti durante e despedida na unda aki aya por a mira te hasta lagrima ta cay.

