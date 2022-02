Analisando e brote grandi cu Aruba a experencia di e variante Omicron, un variante cu a wordo categorisa como extremadamente contagioso. DVG por mira bek y asentua cu ta “debi” na e grado halto di vacunacion cu nos populacion ta conta cu ne, cu awe e cantidad di ‘opnames’ den hospital y e cantidad di morto aconsecuencia di COVID-19 a keda limita, apesar cu Aruba a pasa den e brote di COVID-19 mas grandi registra.

Na e momentonan aki Aruba ta conta cu un grado di vacunacion dividi den e diferente categorianan como lo siguinte;

Edad di 5-11 aña ta vacuna pa 9%

Edad di 12-17 aña ta vacuna pa 62%

Edad di 18-59 aña ta vacuna pa 79%

Edad di 60 y mas ta vacuna pa 87%

Un total di 74.783 (80%) ciudadano cuminsando for di 12 aña ya caba a tuma e responsabilidad pa cu nan salud y a vacuna contra COVID-19. Ainda tin un promedio alrededor di 18.990 (20%) ciudadano y mucha cuminsando for di edad di 12 aña cu falta pa vacuna.

DVG kier infatisa cu e virus SARS-CoV-2 cu ta causa COVID lo sigui existi pa hopi tempo mas y cada individuo lo bin den contacto cu e virus tempran of laat y na mas ocacion. Esaki ta e motibo pakico como Departamento di Salud Publico nos ta sigui motiva tur persona cu ainda no a vacuna pa haci esaki mas pronto posibel y esnan cu no tin e BOOSTER SHOT ainda pa busca esaki. Door di vacuna bo no ta unicamente proteheha bo mes pero tambe bo ta contibui na recuperacion di Aruba su salud publico, su turismo, economia, enseñansa, su seguro di AZV y mas. Mas ciudadano vacuna nifica menos ciudadano interna den hospital debi na COVID, tambe ta nifica cu ciudadanonan ta recupera mas lihe sin complicacion y tin menos tristesa debi na cantidad limita di fayecidonan.

Ta importante tambe pa informa cu hopi pais of eventonan social na otro paisnan ta exigi prueba di vacunacion completo, DVG tin su protocol di vacunacion stipula cu ta cumpli cu ne y cu ta conta pa tur ciudadano igual. No laga te ora cu bo dia di biahe ta yegando serca pa pidi DVG haci excepcion y vacuna bo persona mas prome cu bo tempo stipula, pasobra esaki lo no por sosode. Si bo persona ta pensa di bay biaha sea pa trabou of placer, ta recomendabel pa vacuna tempran.

Pa mas informacion relaciona cu localidadnan di vacunacion subi y like DVG su Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba of por yama nos call center 2800101 of tambe 5224200.

