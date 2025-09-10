Parlamentario Dangui Oduber: Mientras minister Wever ta GABA cuanto placa Aruba tin, E cu minister Gerlien Croes ta cla pa bende Aruba su autonomia financiero
Cada bes nos scucha minister Wever papia nos ta scucha con bon e situacion financiero di pais Aruba ta. Recientemente el a declara cu e prome kwartaal Aruba a ricibi mas di 400 miyon florin extra. E ta ‘show off’ cu e surplus y ta gaba cuanto placa extra gobierno lo tin e aña aki. Mientras cu pais Aruba tin un surplus di 500 miyon florin, minister Wever ta gaba con bon e situacion financiero ta, pais Aruba ta cumpliendo cu tur e normanan ancra den e Landsverordening Aruba financieel toezicht y nos debe ta bahando considerablemente, minister Wever y minister Gerlien Croes ta cla pa bende nos Libertad, bende nos autonomia y bende nos pais pa un sakito di placa.
Pa e sakito di placa cu nan ta bendiendo nos pais lo bay costa nos a largo plazo nos Libertad y Status Aparte. Ta hendenan cu NO ta kere den nan mes, kere den nos propio forsa, nos propio Arubianonan so por bende Aruba di e forma aki. Ta hendenan cu no tin amor y stimacion pa e pasi aki so por bende nos Libertad sin motibo y sin hustificacion. Ta hende nan cu NO ta balora nos autonomia y Libertad so ta cla pa bende nos barata asina.
Nos a cuminsa cu un accion di firma y lo ta den tur skina Aruba pa asina para e bendemento di nos Libertad y para cu e baby di Geoffrey Wever, Mike Eman y Gerlien Croes cu yama HOFA sigui existi.
Ta importante nos splica kico ta e consecuencianan di un rijkswet pa nos Libertad:
Parlamento di Aruba NO por VOTA pa e rijkswet HOFA aki. Ta 150 miembro di Tweede Kamer lo por vota pa e e rijkswet.
Parlamento di Aruba NO por trece NINGUN cambio den e rijkswet HOFA
Autonomia financiero ta wordo entrega den man di Conseho di minister di Reino (Hulanda)
NO por haci cambio den presupuesto SIN aprobacion di Conseho di minister di Reino (Hulanda)
Aruba NO ta sali nunca mas for di e rijkswet HOFA
Pa tur e motibonan aki nos mester percura pa e ley di reino aki HOFA no bira realidad. Nos por ta chikito, pero nos ta orguyoso di por defende nos Libertad. Aruba a desaroya y crece danki na nos Status Aparte y Libertad y esaki ta algo cu mester wordo balora y conserva. Nos no por permiti cu ‘fly by nights’ manera Partido Futuro ta bende nos pais!