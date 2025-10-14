E tema di Consensusrijkswet HOFA ta keda un tema sensitivo y cu consecuencianan serio pa nos libertad y autonomia. Nos como miembronan di fraccion di MEP a bin ta informando pueblo y advertiendo pueblo di e consecuencianan cu e consensusrijkswet HOFA aki tin pa nos Libertad, nos autonomia y nos status Aparte for di algun tempo caba.
No obstante esaki fraccion di Partido Futuro ta keda insisti pa entrega nos Libertad y nos autonomia financiero, nos derecho di autodeterminacion y Status Aparte sin argumento, sin motibo y sin hustificacion.
Recientemente a tuma lugar reunionan di IPKO na Hulanda y aki nan profesor Nicolaï, cu ta miembro di Eerste Kamer na Hulanda, a duna su opinion y pensamento riba e consensusrijkswet HOFA. E la bisa cu e NO TA SIRBI! Mas a leu e la sigui bisa cu e no por imagina cu un parlamentario na Aruba lo por vota na fabor di e Rijkswet HOFA aki. Si ainda un parlamentario na Aruba no ta compronde esaki, anto e ora mi ta puntra mi mes con Arubiano nan ta sinti nan mes pa entrega nos Libertad den man di Hulanda!
Conseho di profesor Elzinga ta conclui cu Evelyn Wever-Croes no a firma pa rijkswet.
Manera tur hende por mira ni Gobierno ni coalicion den Parlamento ta duna informacion riba e rijkswet HOFA. Esaki ta e ley cu ta bay kita nos autonomia, nos derecho di por dicidi riba nos maneho y finansas. Si e ley aki ta asina bon, dicon Gobierno no ta papia di esaki?
CONSEHO HURIDICO DI PROFESOR ELZINGA
Nos fraccion a busca tambe conseho huridico di un experto Hulandes riba e tema aki. Profesor Elzinga a traha mas di 10 aña na universidad di Aruba y actualmente ta traha na Universidad di Groningen. E ta specialisa riba “staatsrecht” y “koninkrijksrecht”. E a conclui cu e ley aki no lo ta na beneficio di pais Aruba y ta mina nos autonomia.
ARGUMENTO DI AVP CU EVELYN A FIRMA
E unico cos cu Gobierno ta trece pa dilanti ta cu Evelyn a firma. Profesor Elzinga a bisa bon cla den su conseho cu locual Evelyn a firma no ta cu rijkswet y NO ta mara Aruba. E ta simplemente un intencion pa negocia y mas nada y na tur momento e gobierno actual por ‘desvia’ for di dje.
Libertad di un pais no tin prijs y pa un sakito di placa nos NO por bende nos Libertad! Segun proyeccion di gobierno y basa riba ley actual, ya na aña 2030 caba nos debe a baha bao di 50%. Anto e ora e pregutna cu ta surgi ta: ki necesidad y urgencia tin pa bende nos Libertad??