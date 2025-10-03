E Gabinete AVP-Futuro no solamente ta un gobierno sin vision, sin rumbo y sin direccion sino tambe nan ta un gobierno cu a desapunta pueblo y un berguensa grandi pa pais Aruba.
Ta insolito cu despues di 7 luna ainda Mike Eman no por convence Gerlien Croes pa acepta un candidato pa Gevolmachtigde Minister na Hulanda. Aruba ta pasando berguensa na Hulanda y den Reino pasobra ainda Aruba NO tin su representante den Conseho di Minister di Reino. Bo ta imagina cu ta e Gevolmachtigde Minister di Corsou ta representa interes di Aruba den e Conseho di Minister di Reino?? Tur esaki pa capricho di minister Gerlien Croes cu NO kier acepta te awe pa sra. Desiree Croes bira Gevolmachtigde Minister.
Aruba tin un gobierno caminda un minister di Corsou ta representa nos den Conseho di Minister di Reino pasobra ainda minister Gerlien Croes NO por aproba un candidato di AVP pa bira Gevolmachtigede Minister na Hulanda. Nos ta corda con Gerlien Croes a insulta y humiya sra. Desiree Croes cu porcierto ta un candidato cu experiencia y bon prepara pa e funcion aki. E la bisa cu sra. Croes NO ta intergro y di e forma aki falta respet pa un persona cu un track record manera sra. Desiree Croes. Tur e falta di respet aki, segun Desiree Croes just pasobra sra. Croes lo a bisa Gerlien Croes cu e tin ‘’lange tenen”. Gerlien Croes a paga sra. Desiree Croes bek y blokea su nombracion y enbes cu sr. Mike Eman PARA pa dignidad y integridad di sra. Desiree Croes, e la opta pa laga sra. Desiree Croes cay manera un patia berde! Consecuentemente awe despues di 7 luna ainda Aruba NO tin un representante den Conseho di Minister di Reino.
Con por ta posibel cu despues di 7 luna ainda NO por tin un candidato cu ta cumpli cu e exigencianan di minister Gerlien Croes. E gobierno aki a demostra un incapacidad enorme pa goberna e pais aki, pa tuma decision pa mehora e calidad di bida di nos hendenan.
Nan NO por yega ni na un palabracion hunto kende mester ta e candidato pa bira Gevolmachtigde Minister na Hulanda. Di e forma aki ta bergonsoso nos pais den Reino. Ta pesey nos pais no ta wordo trata cu respet y sr. Eman sigur no ta gosa di e respet aki.
Cu ni Gerlien Croes, sr Mike Eman no por convence, ta ki ta gobierno di Hulanda. Un situacion tristo y penoso pa nos pais!