Parlamentario Dangui Oduber: Si acepta e rijkswet HOFA nunca mas Aruba ta sali for di dje!
E rijkswet HOFA cu gobierno a presenta Rijksministeraad SIN consulta Parlamento di Aruba y asina faltando respet pa e organo di mas halto y pa pueblo tin consecuencia serio pa nos libertad y autonomia financiero.
Na e momentonan aki situacion financiero di pais Aruba a cambia totalmente. E panorama a cambia y tur siman nos ta scucha di minister Wever con solido nos finansas publico ta y cuanto placa pais Aruba tin. No tin NINGUN motibo y pio NINGUN hustificacion pa bay di acuerdo cu e entrega di nos libertad y autonomia.
Pa cuminsa e Rijkswet HOFA ta un ley di reino cu Parlamento di Aruba NO TA VOTA RIBA dje. Ta 150 miembro na Hulanda lo vota sea na fabor of contra e ley aki. Cu esaki nan a kita nos voz, kita nos derecho di voto y entrega libertad y autonomia di Parlamento di Aruba. No solamente esaki sino Parlamento ta perde su derecho di amienda tambe, cu otro palabra parlamento di Aruba NO POR TRECE NINGUN cambio den e ley di reino aki.
Ta importante nos splica pueblo e consecuencianan pasobra si e ley aki wordo aproba nos ta bay bek 40 aña atras y nos no por acepta esaki. Awe Aruba ta un pais liber y ta na e libertad aki nos por a crece como pais y desaroya economicamente.
Temponan a cambia y awor e situacion pa pais Aruba ta totalmente diferente cu tempo tawata discuti e condicionnan di Rijkswet financieel toezicht (RAft). Actualmente pais Aruba su situacion financiero a mehora drasticamente danki na e bon maneho financiero cu a wordo hiba pa gabinete Wever Croes 2. Na e momentonan aki Pais Aruba tin un surplus di 500 miyon, pais Aruba ta pagando su debenanan bek, Aruba ta cumpliendo cabalmente cu tur su obligacionnan y no tin ningun necesidad ni urgencia mas pa acepta un rijkswet. Te hasta e debe cu Mike Eman a crea nos pais ta bahando, anto e ora e pregunta ta surgi kiko ta e necesidad pa bay di acuerdo cu e rijkswet???
Nos tin supervision financiero ancra den nos Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) kiermen tin tur cos ‘in place’ pa garantisa un bon supervision y bon maneho financiero.
Mas tristo di e rijkswet HOFA aki ta e hecho cu NUNCA mas pais Aruba lo sali for di dje! Nos a bisa semper cu e forma con Hulanda a trata Aruba no ta uno husto ni igual. Dia Corsou y Sint Maarten a haya nan Status Aparte e condicion tawata cu mester acepta e rijkwet. A cambio Hulanda a paga TUR nan debenan y aki na Aruba kier condiciona HOFA pa un reduccion di interes di 5.4% pa 3.4%. Lesa pa boso mes si e rijkswet na Corsou y Sint Maarten tawata temporal y a funciona manera a ser priminti!
Nos ta Arubiano orguyoso, nos por ta chikito pero semper nos a demostra cu nos mes por.
Nos lo sigui vigila henter e desaroyo di rijkswet HOFA di cerca pa asina evita cu minister Wever y minister Gerlien Croes y entrega nos autonomia, nos libertad sin motibo y sin hustificacion.
Nos NO por laga un gobierno illegitimo bende nos libertad asina barata!