Nos a tuma nota cu algun miembro di e gobierno aki ta mas den avion cu nan ta na Aruba atendiendo e retonan cu nan mes a bisa pais Aruba tin. Tin algun minister di e gobierno aki cu den 130 dia di gobernacion ya caba a biaha 30 dia. Tin miembro di e gobierno aki ta cambia paña den avion paso apenas nan ta pisa tera na Aruba y ya caba nan a subi avion pa un otro destinacion pa ’vakantie’.

Ta condenabel con biahenan ta wordo haci sin hustificacion alguno. Nos ta corda ainda con minister Gerlien Croes a biaha pa Hulanda y ningun dia a reuni cu ningun representante di gobierno Hulandes. E la reuni cu e softball bond y e la haya un uniform regalo. Ta net e hendenan cu a bisa cu lo corta gasto, lo tuma menos hende den servicio, lo biaha menos y lo gasta menos placa di e post goederen en diensten awe ta fiesta y derocha placa di pueblo.

Hamas y nunca prioridad di un gobierno ta fiesta cu placa di pueblo y keda biaha, biaha y biaha. Nan mes a bisa cuanto reto pais Aruba tin y nos mester gobernantenan cu ta na Aruba atendiendo cu e retonan cu pais Aruba tin. No por ta asina ta biaha pa biaha y trabounan na Aruba ta ser lubida. Mientras nan ta biaha costo di bida ta sigui subi, tin inflacion, poder di compra a bay atras y frigidairenan ta birando mas bashi.

Tin aumento explosivo di prijsnan na Aruba y en bes cu e gobierno aki ta atendiendo cu esaki ta organisa fiesta, biaha y corta den enseñansa. Un cos ta sigur, nos a conclui cu e gobierno aki ta un gobierno di fiesta, di chaos, di promesanan kibra y di biahamento!