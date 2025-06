Ta casi 1 luna pasa cu Parlamentario sr Dangui Oduber a haci varios pregunta na minister Wyatt-Ras referente e pago di indexering di 11.7% na dunadonan di cuido. Ainda Parlamentario Oduber ta pendiente di e contesta. Fraccion di MEP a haci mas di casi 800 pregunta na gobierno y ainda nos ta en espera di e contestanan. Gobierno tin un meta, haci, deshaci y stroba Parlamento di haci su trabou y sconde informacion pa pueblo.

Como minister saliente di salud publico nos a manda un instruccion pa AZV cumpli cu e pago di indexering pa tur personal di cuido. Nos gobierno a percura pa duna indexering di 11.7% na tur empleado publico y nos ta kere cu awor cu tin espacio financiero e ta mas cu husto y na su lugar pa minister Wyatt-Ras percura pa e decision aki wordo ehecuta. Ta spera cu minister Wyatt-Ras no cambia e decision manera cu e la haci cu e lista positivo di remedinan caminda awor keto bay tur hende mester paga pa 92 remedi.

Nos mester por balora nos personal di cuido, nos tin cu dunanan e respet y nos tin cu percura pa nan tin un salario husto. E no ta un trabou facil y nan ta esnan cu specialmente durante pandemia a traha bao di un presion enorme. Awe cu tin placa, awe cu tin surplus di 106 miyon florin ta mas cu na su lugar pa duna tur personal di cuido e mesun indexering cu empleadonan publico a haya. Tambe nos a laga traha un rapport pa asina percura pa specialistanan tambe wordo duna un miho compensacion y ta spera cu esaki tambe wordo cumpli cune.

Ta un falta di respet cu ainda minister Wyatt-Ras NO a contesta ningun di e preguntanan cu a wordo haci na dje como tampoco a duna claridad si dunadonan di cuido lo ricibi nan pago di indexering di 11.7%. Nos ta exigi claridad di parti minister Wyatt Ras, no por ta asina cu AZV ta landa den placa y ainda NO kier paga indexering di 11.7% na esnan cu ta duna e cuido.

Nos a laga tur cos cla atras pa minister Wyatt-Ras y nos ta spera cu e cumpli cu e decision y percura pa duna indexering na tur personal di cuido. No por tin ningun motibo pa NO duna nan e indexering aki! Nos ta pidi minister Wyatt Ras pa pone un fecha pa tur esnan den cuido medico ricibi nan indexering di 11.7% cu nan merece. ‘Ki dia nan ta haya nan pago?’, Parlamentario Dangui Oduber ta termina bisando!