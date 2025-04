Den un serie di preguntanan fuerte y directo, Parlamentario Dangui Oduber a pidi claridad for di Minister di Finansa, sr. mr. Geoffrey Wever, tocante su postura riba e posibel aceptacion di un Rijkswet pa supervision financiero na Aruba. Segun Parlamentario Oduber, e implicacionnan di e rijkswet aki lo mina e autonomia di Aruba y e autoridad di su Parlamento.

Minister Wever a declara recientemente cu e consecuencianan lo ta demasiado devastador financieramente si Aruba no acepta e rijkswet. Parlamentario Oduber ta cuestiona e declaracion aki y a entrega 30 pregunta na minister.

Transparencia financiero: tin o no tin surplus?

Parlamentario Oduber ta pidi pa Minister Wever splica cuanto lo ta e surplus proyecta pa e añanan 2025, 2026 y 2027. Si Aruba ta cumpli cu tur e normanan financiero stipula den e LAft (Landsverordening Aruba financieel toezicht), ta generando surplus y ta cumpli cu su obligacionnan, e pregunta cardinal ta: pakico Aruba mester un rijkswet? Oduber a laga sa cu aceptando e rijkswet, ta basicamente aceptando cu Aruba no ta capabel pa maneha su mes un finansa. “Minister no tin confiansa den su mes, ni den nos hendenan?”, el a puntra.

Un rijkswet of un entrega di autonomia?

Segun Parlamentario Oduber, Aruba a lucha hopi duru pa haya su Status Aparte y e rijkswet aki lo pone esaki na riesgo. El a cuestiona si e Gobierno actual, incluyendo Minister Wever, ta cla pa entrega e autonomia pa un reduccion minimal di interes riba e fiansa cu mester a cera cu Hulanda durante pandemia. Un crisis mundial cu a pone Aruba su economia completamente plat y no a keda nada otro di mester a bati na porta di Hulanda pa yudansa pa nos hendenan por a sobrevivi. Parlamentario Oduber a recorda tambe cu na 2010, Corsou y Sint Maarten a haya na kwijtschelding riba tur debe existente a cambio di un rijkswet, mientras ta exigi di Aruba pa entrega su autonomia pa cambio di Afl. 916 miyon di prestamo. Un suma cu su meta tabata pa asisti pueblo den un momento critico, pa mama y tatanan por a pone cuminda riba mesa. “Minister no ta kere esaki ta un trato desigual?”, el a puntra.

Parlamento sin poder?

Otro punto preocupante segun Parlamentario Oduber ta e futuro rol di Parlamento. Kico ta e rol di Parlamento ora Aruba si e rijkswet wordo aproba? Kende lo dicidi riba sancionnan? Kende lo por cambia ley? Tweede Kamer of Parlamento di Aruba? Segun Oduber, si e contesta ta Tweede Kamer, esaki ta un señal cla y raspa cu Parlamento di Aruba lo perde su poder legislativo, particularmente den e proceso di tratamento di presupuesto di Pais Aruba (‘uitholling van het budgetrecht’).

Transparencia den e proceso di negosacion

Finalisando, Parlamentario Oduber a haci un apelacion urgente na Minister Wever y Gobierno pa bin duna Parlamento y pueblo di Aruba informacion y transparencia riba e contenido y negosacion di e rijkswet.“Aruba no mester di representante cu ta cla pa entrega tur loke nos pueblo a lucha pa. Nos mester di lider cu ta sali den defensa di nos libertad, nos lucha y nos futuro.”