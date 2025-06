Ta hopi fresco den nos memoria con minister Wever a bisa na varios ocasion cu frigidairenan na Aruba ta bashi y cu Partido Futuro lo percura pa yena esakinan. Na mes momento Partido Futuro a campaña pa mehora e poder di compra, mehora calidad di bida y percura pa ningun prijs na Aruba subi mas.

Awe ya caba minister Wever tin 75 dia den gobierno y net contrario ta pasando. Minister Wever ta e unico minister den e gabinete aki cu no por bay sconde tras di e hecho cu nan ta nobo y cu nan mester tempo. Esaki ta e di dos termino di minister Wever como minister di economia y hustamente e, mester tin un vision, un maneho y plan di accion concreto con pa combati pobresa y mehora e poder di compra na Aruba.

Minister Wever por wordo categorisa como e minister di inflacion. Nos ta hayando masha hopi mensahe y tur caminda nos bay pueblo ta expresa e preocupacion pa cu costo di bida, inflacion y prijsnan den supermercado. Tur dia prijsnan ta subiendo na Aruba y minister Wever kier pidi tempo pa traha riba un plan. Unda minister Wever tawata pa mas cu 4 aña pa traha riba un plan di accion?

Awe pueblo ta wordo castiga cu medida pa minister Wever. E propio minister Wever aki a regala pueblo un regalo di san valentino pa aumenta e prijs di gas residencial cu 30% pa un compania cu un ganashi di 13 miyon florin. Ta insolito cu te awe e no kier duna cuenta, e no kier bin parlamento y no kier coregi e decision aki cu ta perhudica miles di hende cu ta bende cuminda na Aruba pa sobrebibi.

Prijs di lechi a subi cu 10% siendo lechi ta den canasta basico. Unda minister Wever ta pa controla productonan den canasta basico?

Prijs di coffee a subi cu 10% y minister di inflacion man crusa?

Prijs di 1 kilo di galiña a subi di 5.75 pa 8 florin, un aumento di 40% y minister Wever den gozo den concierto.

Nos fraccion ta sumanente preocupa cu e situacion explosivo di aumento di prijsnan na Aruba y nos ta mas preocupa aun cu tin un gobierno cu no tin vision y no tin plan holistico con pa percura pa un mihor calidad di bida pa nos hendenan. En todo caso, nan no a comparti nan plan di ningun manera cu Parlamento di Aruba, haciendo e dificil pa controla e Gobierno aki.

Nos ta manda preguntanan pa gobierno y no ta haya contesta, nos ta pidi reunion y nan NO ta wordo yama! Mientrastanto tin inflacion, costo di bida haltisimo, prijsnanan subiendo tur dia, keto bay pueblo tin cu paga pa remedinan y nos tin un gobierno man crusa. Gobierno ta prefera pose riba potret na tur evento y encuentro enbes di bin den sala di parlamento y duna cuenta na pais Aruba kico nan ta haciendo berdaderamente pa atende cu e retonan actual!