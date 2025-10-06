E pueblo aki a ser priminti pa tanto Partido AVP como Partido Futuro cu e situacion financiero pa famianan lo bira miho. Nan a bisa cu nan lo mehora e poder di compra, cu NO lo tin inflacion y cu tur prijs nan Aruba lo baha. Ta fresco den nos memoria con minister Geoffrey Wever a bisa cu frigidairenan na Aruba ta bashi y cu e lo percura pa yena e frigidairenan bek.

Awe despues di 7 luna e realidad ta otro. Awe un tin caminda pa sconde pa prijs mas na Aruba. E situacion no a cambia y es mas e situacion a bira pio. Unda cu bo bira tin aumento di prijsnan explosivo. Ningun prijs na Aruba a baha, costo di bida no a ser mehora y poder di compra ta keda bay atras.

Minister Wever a bisa cu e ta traha riba un ‘’koopkrachtmodel” pa mehora e poder di compra pero pueblo si no tin pasenshi mas pa warda ki dia e modelo aki lo keda cla.

Tur dia pueblo ta sinti efectonan di prijsnan na Aruba. Tarifa di awa no a baha, tarifa di coriente no a baha, prijs di gasolin NO a baha, prijs di diesel no a baha y no papia mes di prijsnan den supermercadonan.

Si tanto AVP como Futuro a bisa durante eleccion cu Aruba tawata caro, awor e situacion a bira pio! Tin un aumento explosivo di prijsnan tur caminda.

Productonan den canasta basico mes experienciando aumento explosivo di prijsnan

Awe pueblo ta wordo castiga cu medida pa minister Wever. E propio minister Wever aki e regala pueblo un regalo di san valentino pa aumenta e prijs di gas residencial cu 30% pa un compania cu a gana 13 miyon florin. Ta insolito cu te awe e no kier duna cuenta, e no kier bin parlamento y no kier corigi e decision aki cu ta perhudica miles di hende cu ta bende cuminda na Aruba pa sobrevivi.

Prijs di lechi a subi cu 10% siendo lechi ta den canasta basico. Unda minister Wever ta pa controla productonan den canasta basico??

Prijs di koffie a subi cu 10% y minister di inflacion man crusa? Awe koffie ta costa 17.25 florin.

Prijs di 1 kilo di galiña a subi cu di 5.75 pa 8 florin, un aumento di 40% y minister Wever drumi morto na soño ta ronca.

Prijs di 500 gram beef cutsmall a subi di 14 florin pa 18.04 florin.

Placa simplemente NO ta yega esnan mas vulnerabel den communidad. Nos ta mira cu gobierno tin surplus di 500 miyon florin, ta invertiendo miyones den infrastructura, den edificionan pero ta lubida e hende.

Nos fraccion ta sumamente preocupa cu e situacion explosivo di aumento di prijsnan na Aruba y nos ta mas preocupa ainda cu tin un gobierno cu no tin vision y no tin plan holistico con pa percura pa un miho calidad di bida pa nos hendenan.