Pueblo por corda loke algun tempo pasa tanto formador y actual minister Gerlien Croes como tambe actual minister Wendrick Cicilia a bisa tocante personanan cu lo por bin na remarke pa traha den bestuurskantoor y Cocolishi.
Laga nos cita ambos textualmente loke nan a declara na reportero Bryan Koolman di 24ora pa despues minister Croes como minister Cicilia no bisa cu nos ta saca nan palabranan for di contexto:
“E formado Croes a confirma cu esaki no lo sigui mesun cos mas. A yega ora cu tin hende na trabou djis t’ey, mester pasa pasado. Croes a confirma cu ya caba a delibera riba e topiconan aki. Lo sali vacatura pa por aplica p’un trabou den Cocolishi. Esaki ta algo nunca bisto den gobierno na Aruba. Na Hulanda e ta normal, cu esunnan cerca di e minister ta ambtenaar. Contrario na Aruba cu bo ta bin cu e gobierno y bay cu e gobierno, ey, ta e politico ta bin y bay pero e ministerio ta keda intacto. AVP-FUTURO ya ta trahando riba un ‘formatieplan’ caminda ta indica tur e funcionnan pa cada ministerio, salario, cuanto por maximo of minimo y tur locual cu tin di haber cu recurso humano’’
Actual minister Cicilia a bisa esaki: Habriendo vacatura pa e puestonan cu lo tin habri, ta duna oportunidad igual na tur hende. E ta kere cu den aparato gubernamental tur hende mester haya e chens aki. “Oportunidad husto pa esnan cu por contribui na bienestar di Aruba.”
Awe despues di mas di 137 dia di gobernacion di e gobierno AVP sin Futuro esaki ta pasa pa un otro engaño, un otro promesa bashi y mas bien un estilo di tuma hende haci kens.
Tanto Minister Croes como minister Cicilia a tuma tur hende haci, ambos a gaña pueblo pasobra te awe ningun hende por a wak un formatieplan, te awe ningun vacatura a wordo publica, ningun open sollicitatie a tuma lugar, ningun caminda ta publica cua ta e funcionnan cu tin habri y unda por solicita. Mas bien awe nombracionan ta skeiro, mas di 100 hende a wordo nombra caba, funcionnan nobo ta wordo inventa pagando salarionan di mas di 15.000 heldu pa luna y di e forma aki abusa y derocha placa di pueblo.
Awe pueblo mes ta mira con funcionnan manera diplomatico cultural ta wordo inventa y crea pa Partido AVP pa acomoda hende. Partido Futuro NO ta keda atras y ta inventa e funcion di district advisor. Nos ta mira con fotografonan y ex candidato di Raiz y actual candidato di Futuro ta haya promocion y ta bira beleidsmedewerker. Tur e funcionnan aki ta wordo recompensa cu 15.000 heldu pa luna mientras tur dia prijsnan ta subiendo, costo di bida subiendo, 83% di nos poblacion ta indica cu placa no ta yega y placa ta wordo kita for di transporte pa muchanan special. Loke ta caracterisa e gobierno aki ta un gobierno sin vision, sin liderazgo, sin direccion y un gobierno cu a bin pa abusa di fondonan publico y dereocha placa di pueblo y un minister di finansas cu ta complice di mal maneho financiero.
Ningun promesa a wordo cumpli cune, e situacion na Aruba NO a bira miho manera a ser priminti, costo di bida ta mas halto cu nunca, poder di compra a bay atras y e proyeccionan segun Banco Central ta hopi pesimista. Pueblo a wordo priminti cu tur prijs na Aruba lo BAHA y keto bay prijsnan ta subiendo y tin inflacion keto bay.
E gobierno aki a resulta un decepcion total, minister nobo y hoben ta hibando e mesun politica anticua di dinosauro di Mike Eman. Lastimamente no tin NINGUN cambio cu a ser priminti, al contrario nos a bay bek cu stapnan grandi atras. Ta parce nos ta bibando den temponan di gabinete Mike Eman 1 y 2 (2009-2017) caminda tawata tin un gobernacion di fiesta, corupcion, deroche di placa di pueblo cu a manda e pais aki den bancarota cu te awe nos tin supervision financiero CAft.