Mas dia pasa mas ta bira obvio cu e gobierno di Avp-Futuro a gaña tur hende y tuma tur hende haci. Ambos partido tanto Avp como Futuro a hiba un campaña cu nan lo mehora poder di compra, reduci costo di bida, percura pa no tin inflacion y percura pa tur prijs na Aruba baha. Geoffrey Wever te hasta a bisa cu frigidiarenan na Aruba ta bashi y cu partido Futuro lo percura pa yena e frigidiarenan bek. Awe despues di 7 luna di gobernacion e realidad ta otro. Awe tin inflacion, no tin caminda mas pa pueblo sconde pa sla di prijs di Geoffrey Wever y gabinete Avp-Futuro. Prijs di coriente NO a baha, prijs di awa NO a baha, prijs di gas a subi danki na Geoffrey Wever y prijs di comestibles ta mas halto cu nunca.
No ta nos ta bisa esaki sino esaki a wordo confirma pa banco central por medio di un survey cu a wordo haci pa nan. Nada menos cu 88% di consumidornan Arubano ta bisa cu nan por cumpra menos cu seis luna pasa. Esaki ta sali for di e ultimo Consumer Confidence Survey di Banco Central di Aruba (CBA) pa e Segundo cuartal di 2025.
Hendenan no tin placa pa gasta, tin inflacion, tin aumento di gasto pa famianan y no tin confiansa den nos economia. Esaki ta pone cu famianan nan poder di compra a bay mas atras cu 6 luna pasa. Segun e encuesta, confiansa di consumidor na Aruba ta keda stabilmente abou, cu un indice di 95.0 punto, un señal di pesimismo ta continua tocante e economia. E costo di bida halto ta pone un presion grandi riba nos hendenan y famianan..
Banco Central ta raporta tambe cu 91% di e hende encuesta ta spera cu prijsnan lo sigui subi den e proximo seis luna. E custumber pa spaar tame ta sigui cay: casi un kwart di consumidornan ta bisa cu nan ya no ta spaar nada pasobra apenas tin placa pa sobrebibi.
E encuesta di banco central ta confirma loke nos a bin ta bisando. E situacion na Aruba no a bira mihor despues di gabinete Avp-Futuro. Poder di compra a bay atras, Aruba a bira mas caro y e nivel di pobresa a bira mas grandi. Mientras pueblo ta warda pa alivio ministernan ta fiesta, ta biaha y ta sigui derocha placa di pueblo. Awe despues di 7 luna e realidad ta otro. Awe un tin caminda pa sconde pa prijs mas na Aruba. E situacion no a bira mihor manera a ser priminti y es mas e situacion a bira peor. Unda cu bo bira tin aumento di prijsnan explosivo. Ningun prijs na Aruba a baha, costo di bida no a ser mehora y poder di compra ta keda bay atras.
Minister Geoffrey Wever a bisa cu e ta traha riba un ‘’koopkrachtmodel” pa mehora e poder di compra pero pueblo si no tin pasenshi mas pa warda ki dia e modelo aki lo keda cla. Tur dia pueblo ta sinti efectonan di prijsnan na Aruba. Tarifa di awa no a baha, tarifa di coriente no a baha, prijs di gasoline NO a baha, prijs di diesel no a baha y no papia mes di prijsnan den supermercadonan.
Si tanto Avp como Futuro a bisa durante eleccion cu Aruba tawata caro, awor e situacion a bira peor! Tin un aumento explosivo di prijsnan tur caminda y banco central por medio di su encuesta ta confirma cu 88% di su respondientenan ta bisa cu nan poder di compra a bai atras!