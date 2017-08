Dangui Oduber (MEP): Calidad ta miho cu cantidad den turismo

Pa e ultimo 8 añanan aki turismo a wordo midi pa headcount, es decir pa cantidad di turista cu a bin nos pais. Esaki no ta e miho manera pa midi e exito di nos turismo pasobra na final di dia e no ta bai pa cuanto turista a yega nos pais sino cuanto placa nan a laga atras, E gobierno di AVP pa e ultimo 8 añanan aki tawata tin e tendencia di midi e exito den turismo segun nan na cantidad. Si ta esaki ta e manera cu turismo ta wordo midi anto e ora gobierno ta completamente robez.

Si kier analisa nos producto turistico mester mira cuanto cada turista ta gasta durante su estadia y tambe kiko nan ta gusta haci ora nan yega Aruba.

Mayoria turista cu ta bin Aruba ta yega via aeropuerto. E turismo cu mas ta creciendo den Caribe ta e turista impulsivo. E balor di un turista cu ta gasta $1500 pa dia nunca por iguala esun di un turista cu ta gasta $50 pa dia. Turistanan cu ta gasta hopi placa pa dia ta turistanan impulsivo. Nan no ta planea nan vacacion adelanta. Nan ta sinti e necesidad pa bai cu vacacion y ta haci esaki den transcurso di dianan.

E vision di partido MEP ta completamente diferente cu esun di partido AVP y partido POR. Partido MEP ta kere den un turismo solido y duradero caminda lo midi turismo a base di e cantidad di placa cu cada turista ta laga atras. E calidad di turismo ta hopi mas importante cu cantidad di turismo. Nos ta desea di traha conhunto cu tur e stakeholdersnan den turismo pa asina hunto formula un vision pa e proximo 20 añanan caminda tur hende ta mira den e mesun direccion. Nos ta kere cu nos mester expande e cantidad di cambernan di hotel pero na un manera serio y resposabel teniendo cuenta cu tur stakeholdersnan y tambe teniendo cuenta cu deseo di comunidad. Nos ta kere den desaroyonan estilo boutique hotel cu actualmente ta e trend mundialmente. Nos no ta kere y no ta para pa desaroyonan di mas cu 350 camber di hotel pasobra e ta bira un peso adicional cu pais Aruba no por carga esaki.

Turismo su exito mester wordo sinti den tur skina na Aruba y durante ultimo 8 añanan esaki no tawata e caso. Si nos para keto un rato y wak cuanto hotel a wordo bendi durante ultimo añanan aki ta un indicacion cu algo a bai robez den nos turismo. Westin a wordo bendi cu RIU, Occidental a wordo bendi cu Barcelo, Radisson a wordo bendi cu RIU, y finalmente The Mill a wordo bendi cu Courtyard Marriot. Nos ta papiando aki nan di 5 cadena hotelero cu a wordo bendi durante ultimo 8 añanan. Un doño di hotel ta bende su hotel na momento cu e ta perdiendo placa sino nunca e lo pone e hotel na benta. Si turismo tabata asina bon manera AVP ta pretende anto ta dicon asina tanto hotel a wordo bendi.

Partido MEP tin un pan y vision pa nos turismo y nos ta spera cu nos logra haya e mandato di nos pueblo votado pa ehecuta e plan aki.