E gobierno di AVP-Futuro tin mas cu 7 luna gobernando e pais aki y nos tin cu bisa cu despues di 7 luna nan a resulta di ta un desapunto grandisimo. Pueblo a ser manipula, pueblo a ser engaña y e politica nobo y ‘distinto’ di Partido Futuro ta ‘ver te zoeken’.
Loke ta resalta di e gobierno nobo aki ta nan ausencia. Nan ausencia den duna informacion, nan ausencia di splica nan maneho, nan ausencia di splica nan vision y naturalmente nan ausencia fisico na Aruba.
Aruba tin un gobierno caminda un minister di Corsou ta representa nos den Conseho di Minister di Reino, pasobra ainda minister Gerlien Croes NO por aproba un candidato di AVP pa bira Minister Plenipotenciario na Hulanda. Nos ta corda con Gerlien Croes a insulta y humiya sra. Desiree Croes cu por cierto ta un candidato cu experiencia y bon prepara pa e funcion aki. E la bisa cu sra Croes NO ta integro y di e forma aki falta respet pa un persona cu un track record manera sra Desiree Croes. Tur e falta di respet aki segun Desiree Croes ta djis pasobra sra Croes lo a bisa Gerlien Croes cu e tin ‘’lange tenen”. Gerlien Croes a paga sra Desiree Croes bek y blokia su nombracion y en bes cu sr Mike Eman PARA pa dignidad y integridad di sra Desiree Croes, e la opta pa laga sra Desiree Croes cay manera un patia berde! Consecuentemente awe despues di 7 luna ainda Aruba NO tin un representante den Conseho di Minister di Reino.
E miembronan di e gobierno aki ta mas di biahe cu nan ta na Aruba. Varios miembro ta biaha pa biaha y asina derocha y malgasta placa di pueblo. Si nos repasa e gabinete aki nos ta conclui tin ministernan cu nos no sa mes cu nan ta forma parti di e gabinete. Nos tin por ehempel minister Wyatt Ras cu ta manera un apagon. Te awe no a presenta ningun maneho, ningun vision y ningun direccion pa su ministerio. E ta manera un minister invisibel. Tin minister di turismo Cicilia cu ta now where to be found. Turismo tin vario reto manera overtourism y atende cu e reto di regulacion di vacation rentals pero tampoco ta scucha algo di maneho, vision of accion, tur ora ta palabranan grandi, bunita y elocuente pero nada nada di accion.
Minister Herde ta manera tanto bal bo tey of lagui tey! Minister Dowers ta mustra cansa y fada y ta bezig cu su salida den politica. Como dinosauro den politica y comportacion aki por ta comprendibel cu e la cansa y fada di tur e desasternan di Gerlien Croes cu ta insulta tur hende di AVP!
Nos por sigui cu minister di inflacion Geoffrey Wever cu tin 5 aña bezig cu estudionan con pa mehora poder di compra pero mientrastanto un tin caminda mas pa pueblo sconde pa sla di prijs. Prijs di awa, coriente, gasoline, diesel, gas y comestibles ta impagabel na Aruba y minister Wever man crusa wak con pueblo ta haya sla di prijs. E la priminti cu lo yena frigidirarenan bek na Aruba pero e realidad di awe ta cu no solamente frigidairenan ta mas bashi pero ni cushina hende un por cushina mas pa e aumento explosivo di prijs di gas cu e la introduci.
Minister Gerlien Croes a resulta e desapunto di mas grandi. Di ministernan manera Wyatt Ras, Cicilia, Herde no por a spera mucho toch pero sra Gerlien Croes como lider di Partido Futuro a priminti un politica nobo y diferente. E la haci masha hopi promesa cu awe den gobierno e NO a cumpli cu ningun! Profesionalnan a wordo engaña, laga na caya, docentenan a wordo gaña y e ta hibando un politica anticua di intimida tur hende cu ta cuestion’e!
Last but not least, prome minister Eman. Un prome minister desconecta y desorienta cu a perde su propio identidad y dignidad. Na momento bo ta permiti y acepta como lider di AVP pa Gerlien Croes humiya Desiree Croes di e forma cu e la haci e la perde tur respet pa su mes. Na momento bo ta laga De Meza cay y no ta presente como candidato pa minister ta muestra cu e no tawata tin confiansa den De Meza.
Como prome minister e no a crea un perspectiva, e no tin maneho y no tin vision y esaki ta bisto den comunidad!