Miembro di fraccion di MEP sr Dangui Oduber a tuma nota cu prome minister Eman hunto cu minister di turismo sr Cicilia a cuminsa un ronda di consulta pa asina prepara pa un dialogo nacional pa e sector di turismo.

CAft a caba di haci un publicacion expresando nan preocupacion tocante un posibel caida den turismo. Den e cuadro aki Parlamentario Oduber a haci varios pregunta na minister Cicilia pa asina haya mas informacion di e dialogo nacional, vision y maneho di turismo. E impresion ta wordo crea cu ta e tata politico di minister Cicilia, cu ta prome minister Eman, ta lidera e combersacionan y e dialogo nacional y ta pesey a puntra minister Cicilia cua minister ta encarga cu e maneho di ministerio di turismo, ta minister Cicilia of su tata politico?

Minister Cicilia a papia di un crecemento desproporcional di nos turismo y pesey a puntra con e lo adres esaki, kico ta su maneho, su vision y cual ta e accionnan concreto cu e la tuma caba of lo bay tuma pa atende cu e crecemento desproporcional cu e ta referi na dje.

Turismo ta nos unico pilar economico keto bay y nos no ta mira cu e Minister di Economia a logra diversifica nos economia y netamente pesey nos ta preocupa pasobra realidad ta turismo ta keda nos unico pilar economico. Sigur e preocupacion ta mas grandi aun pasobra ainda nos no a haya un maneho di ministerio di turismo y ta parce cu e no tin vision tampoco pa atende e retonan cu tin den e sector. Pa maneha turismo mester tin curashi pa tuma decisionnan pa asina percura pa nos turismo keda uno sostenibel pero tambe uno cu ta produci entrada pa nos hendenan.

Nos no por bay experimenta cu nos turismo pasobra ta miles di hende ta depende directo of indirecto di turismo. Nos a laga atras un maneho pa para TUR construccion di mas camber hotelnan cu tin permiso pa sigui construi.

Iberostar kier construi 840 camber mas

Secrets kier construi 600 camber mas

Holiday Inn kier construi 600 camber mas

Aruba tin escasez di trahado, no tin vivienda pa nos hendenan, no tin tereno mas pa nos hendenan, aeropuerto ta yegando su capacidad mescos cu hospital y lo ta irresponsabel pa sigui construi mas camber di hotel. Pesey nos a puntra minister Cicilia unda e ta para, si e ta sostene e maneho cu nos a laga atras pa para tur construccion di mas camber di hotel of e lo cambia e maneho y lo permiti pa mas camber di hotel wordo construi? Tambe nos a laga atras un ley cla pa regula e fenomeno di vacation rentals y nos kier sa ki dia e ley aki lo wordo trata den parlamento di Aruba.

Finalmente a puntra minister Cicilia si e por comparti su plan di accion pa atende cu e escasez cu tin pa cu trahadonan pa cierto cuponan di trabou den e sector hotelero y horeca .

Nos ta spera cu minister Cicilia contesta e preguntanan aki y no bira manera su tata politico sr Eman y keda sin contesta. E ta un hoben politico cu ta representa e siguente generacion pero ta un lastima cu e ta hibando e mesun politica anticua cu e la wordo educa door di su tata politico sr Eman.