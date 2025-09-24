Como miembro di e comision fiho di turismo nos a pidi presidente di comision di turismo sra. Jennifer Arends-Reyes pa yama un reunion cu minister di turismo sr. Cicilia pa discuti e topico di regulacion di vacation rentals.

Un di e retonan grandi cu tin den turismo na e momento aki ta e fenomeno di vacation rentals, di casnan cu ta wordo cumpra pa stranheronan cu a wordo converti den vacation rentals. Actualmente tin casi 4.000 unit na Aruba cu ta wordo ofreci como vacation rental y mas di 30% di turistanan stayover ta hospedando na un ‘’other accommodation” cu no ta un hotel.

E ta un situacion basta preocupante pasobra ainda no tin regulacion pa esaki. Como ex minister di turismo nos a percura pa traha riba un concepto di ley pa regula vacation rentals y tambe percura pa institui un compania nobo yama Aruba Quality Hospitality Authority. E proceso tawata uno largo pero nos ta contento cu a yega asina leu di percura cu e ley ta cla.

E ley aki a traha basta tempo riba dje hunto cu stakeholdersnan den turismo y a laga esaki completamente cla. Pesey mi no ta compronde cu ainda e ley aki NO a wordo trata den Parlamento di Aruba.

Tin un problema sumamente grandi di vivienda na Aruba. No tin tereno mas disponibel y prijsnan di casnan na Aruba a bira absurdo. Un yui di tera no por yega na un tereno y e prijs di cas a bira impagabel y tanten cu gobierno no regula e sector di vacation rentals esaki no lo cambia. Ta lamentabel cu despues di 7 luna ainda e ley pa regula vacation rentals no a wordo trata. Ta parce cu gobierno no ta considera esaki como un prioridad. Tanten no bin regulacion ta e fiesta di prijsnan impagabel pa casnan lo continua.

Parlamentario Oduber ta kere cu ta hopi importante pa e ley wordo trata mas pronto cu ta posibel. E ley ta cla y nos ta spera cu gobierno presenta e ley aki pa asina e regulacion aki ta in place.

Parlamentario Oduber ta spera cu sra. Arends-Reyes yama e reunion aki a termino corto pa asina haya claridad di e concepto di ley, riba maneho di Cicilia, riba su vision y riba su accionan con pa atende cu e fenemeno di vacation rentals.