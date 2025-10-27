Si e consensusrijkaswet HOFA bira un realidad esey lo nifica cu e gobierno di AVP-Futuro ta torno nos Status Aparte for di otro, kita nos Libertad como pais y kita nos autonomia. Gobierno ta hungando cu nos historia, cu nos dignidad y cu nos status aparte. E sakito di placa tin tanto Geoffrey Wever como Gerlien Croes blind.
Cu e consensusrijkswet HOFA, e rol y autoridad di parlamento ta wordo poni un banda. Minister di Finansas di Aruba ta wordo poni un banda y Conseho di Minister di Aruba ta wordo poni un banda. Tur e autoridad ta wordo entrega den man di politiconan Hulandes y den man di Conseho di Minister di Reino cu prome minister Hulandes na cabes.
Actualmente unabes Conseho di Minister di Aruba aproba e presupuesto di pais Aruba e por wordo manda Parlamento di Aruba pa wordo trata. Cu e consensusrijkswet HOFA e presupuesto di Aruba mester wordo manda Rijksministeraad na Hulanda y ta NAN lo dicidi si lo APROBA esaki. Si esaki NO kiermen perde bo Libertad y autonomia e ora mi no sa kico kiermen perde autonomia pa e gobierno di Avp-Futuro.
Loke Geofrrey Wever a demostra ta cu e no por maneha nos finansas publico, e ta incapaz pa tuma decisionan y incapaz pa percura pa demostra cu nos mes por. E ta duna su mes un brevet van onvermogen y miho e entrega su retiro pasobra e la demostra cu e no por maneha y controla finansas publico sin sosten di Hulanda.
Ta insolito pa pensa cu tin politiconan cu kier entrega y bende nos pais pa un sakito di placa. Ta mas insolito pa pensa cu nan kier entrega nos finansas publico, nos autonomia financiero siendo cu aki 5 aña caba nos debe di pais a baha bao di 50%! Aruba tin supervision financiero ancra den e landsverordening financieel toezicht, Aruba ta cumpliendo cu tur e normanan, Aruba ta pagando su debenan cu Hulanda y ya caba nos debe a baha cu 50%! Bisando esaki no tin ningun motibo valido y ningun hustificacion pa acepta e consensusrijkswet HOFA. Tristo ta cu e gobierno aki hunto su parlamentarionan di coalicion kier bende nos pais di e forma aki.
Libertad di un pais ta algo sagrado. Nos ta un pais liber desde aña 1986 y danki na e libertdad aki nos pais por a prospera y progresa. Nos tin awor E Libertad pa tuma nos propio decisionan, e Libertdad pa vota den nos parlamento, e Libertad pa usa nos fondonan manera nos ta desea y tur esaki ta wordo kita for di nos cu consensusrijkswet HOFA.
E pregunta principal ta keda, dicon Aruba mester acepta e consensusrijkswet HOFA???