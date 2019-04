Damnan na Aruba ta bashi door di malpractica di companianan di construccion

Awo cu tinn trabaonan di construccion di e Watty Vos Blv, ta lamentabel cu ta topa trucknan di construccion buscando awa di dam pa basha ariba caminda.

Esaki ta hopi lamentabel, segun Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa, mirando cu nan ta depende 100% di awa di dam. Si nan ta haya yudansa di WEB ora di spoeling di nan tubonan. Esaki ta algo sporadico y no constant. Pa sigura cu e fauna no ta keda sin awa, Santa Rosa mes no ta coy awa mas di e damnan. Lo saca un comunicado cu’n lista di cual ta e damnan cu ainda Santa Rosa ta uza y cu ta pidi companianan di construccion pa no uza e awa. E dam di Moko, cu ta awa salo, kisas ta un opcion pa construccion.

Pa loke ta e dam di Rooi Afo, esaki ta jammer cu trucknan di construccion ta sacando awa di damnan. Santa Rosa no tin acceso na e awa recicla di RWZI. Si awa no sigui yobe, esaki lo por forma un pelgier grandi. Hopi biaha Santa Rosa ta recomenda pa nan tin e structura cla, pa na momento cu e yobe. PEro ta bon pa structura ta cla, cu si awa yobe, por colecta awa. Di otro banda, casnan tin airco, companianan tin airco. Hopi biaha ta recomenda ap haci uzo di awa aki. Si tin companianan cu ta catch nan awa di airco y no ta haci uzo di dje, pa informa Santa Rosa pa hiba awa pa e damnan.

Santa Rosa a yega di cera e dam, esun di Hooiberg a yega di pone cadena y pone piedra. Esaki en conhunto cu Polis. Esaki door cu hopi auto horta ta end up den e dam. Pero pa ley, no por cera e damnan. E ta pa uzo publico, pero pa agricultura.

Mirando cu e awa di e planta di reciclahe no ta apto ainda pa wordo entrega na cunukero. Pa e companianan di construccion, nan haci uzo di awanan aki. Tin cunukeronan na San Nicolas, casi no tin damnan na San Nicolas y nan ta bashi. Logisticamnete esaki ta bira dificil, pa cumpli cu tru e demanda cu tin. Pa yuda e cunukeronan, Santa Rosa ta pone extra truck ariba diasabra. Tambe e pos di Pavia ta habri bek, na e molina. Y esun di Savaneta tambe ta habri.

Esun pos na Noord tambe lo por habri pronto. Ta mirando unda por realoca e molinnana aki, cu e posnan a seca. E posnan a wordo drecha y molinanann poni eynan pa e sector di agricultura y cria. Te asina leu, Sra. Nathaly Maduro, di Santa Rosa.

