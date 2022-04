Diasabra atardi un dama turista di 22 aña tabata riba catamaran pero famianan a perde for di bista pa despues di algun rato haya e dama aki ta for di tino na canto di lama a guli basta awa na Boca Catalina. Por poco el a hoga debi na su situacion di a consumi tanto alcohol y no tabata por mas. Dos unidad di ambulance a presenta a cuminsa cu reanimacion y brinda asistencia di biaha. Debi na e sitiacion delicado di e turista femenino a bay cune cu sumo urgencia pa hospital pa haya atencion medico avansa.

