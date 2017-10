Dama ta “presta” articulonan de botica y ta sali bay

Central ta manda polis na Botica Santa Ana na Noord, pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu e doño T., kende a declara el a mira riba imagennan di video un cliente ta bay cu algun producto for di su luga. Despues di a haci un inventario di su productonan, T. a ripara cu e cliente a bay cu L’oreal Age Perfect Daily di Fl. 41.33, 1 N.B. Vitamin E oil 2.5oz di Fl. 25.59 y un Kal Vitamin C 1000mg di Fl19.75. A base di esaki, polis a haci un investigacion chikito y a saca afo di e nomber di e cliente cu tabata tin skirbi riba e recibo. E homber ta JSS. Tambe T. por a mira riba e camara di siguridad cu e muhe a drenta den un Nissan Almera color blanco y a bay. Tambe e muhe T. a informa cu den nan sistema e muhe lo ta registra riba un adres na Boegoeroei. E doño di e botica no kier entrega keho contra di su cliente, pero si e kier pa e cliente paga pa e articulonan cu el a presta of entrega esakinan bek. Polis a tuma tur informacion y a bay prome na e adres na Boegoeroei. Yegando eynan, a bin resulta cu e muhe JSS no ta biba na e adres aki. Esaki ta segun e habitantenan di dicho adres. A base di esaki, a bin haci un control riba e plachi di number y a bin cay ariba e Nissan Almera blanco ta registra bao e nomber di SO biba na un adres na Pos Chikito. A tuma contacto cu comandante na warda di San Nicolas si nan por manda un patruya na dicho adres, pa asina informa riba e cabayero cu tin e auto y alabes busca di sa di e muhe. A haya e informacion di un colega di recherche e number di e telefon di e homber SO. A papia cun’e y el a duna e number di e dama JSS. A yama e dama y a pone na altura di e caso. A pidi’e pa e bin na Botica Santa Ana na Noord. Na e botica e muhe JSS a paga e suma cu e debe di e articulonan cu el a coy. Alabes JSS a wordo atendí riba su comportacion y su manera pa anda den e luga. E muhe a mustra comprension y a brinda su disculpa na e doño di dicho botica. Fuera di esey no tabata tin ningun eventualidad.