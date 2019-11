Dama seriamente bati pa su homber den hotel no kier a entrega denuncia

Diasabra atardi den Eagle Aruba un homber tabata bati su señora formalmente den camber a bati e señora su cabes na muraya, porta y mas caminda den e camber te hasta corte. Personanan cu a scucha e grito a raporta na front desk cu a manda security. Na yegada di security a topa cu e señora tur blauwsia y a pidi polis yega di biaha.

Aki patruyanan a yega na e sitio inmediatamente y a topa cu e situacion cu mester a detene e homber pa agresion serio contra e señora turista. Maske e señora no tabata kier a entrega denuncia a bay warda cu e homber tog pa keda interoga dilanti un sub fiscal. E homber cu e señora a keda saca for di mas cu 2 hotel durante nan estadia debi cu e homber tabata bati e señora pero e biaha ki den Eagle Aruba e cos a bay for di man.

