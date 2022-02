Diabierna atardi un pickup di ambulance cu sirena y luz cendi a yega na e t-weg di Hooiberg banda di well well un dama riba scooter bahando for di pariba a slip cu e scooter dal abou algun meter y cay dilanti e pickup di rapid.

E pickup no a subi e crusada mes e tabata cu e luz y sirena cendi. E paramedico a baha di biaha pa brinda asistencia medico y a notifica polis y otro unidad di ambulance presenta pa bay cu e victima pa hospital.

