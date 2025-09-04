Diaranson anochi riba caminda di Zeewijk direccion San Nicolas net ne t-weg banda di e post di brandweer patras di warda di San Nicolas ta sosode un accidente fuerte di brommer, di biaha a despacha Polisnan y Ambulance.



Na yegada di patruya di San Nicolas y trafico ta topa cu un dama benta abou basta herida y sla na cabes. E brommer pega poco pariba di e curpa riba un baricada. Despues di investigacion a constata cu e dama ta biniendo di pabou lo no a capta e baricada memei caminda y a pasa ranca esaki y bolter cu e brommer.

Ambulance a presenta basta lihe y a bay cu e dama herida pa hospital.