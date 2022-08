Un dama diaranson anochi a dicidi di sali for di cas bay trip pero cos tabata asina bon cu alcohol den curpa pero momento pa bay cas el a corda cu e ta cu su byside y na cas su homber ta wardando e y aki cos a pega pe. Mientras cu e dama no sa con pa yega cas a yama polis gaña cu e homber a secuestre den un auto toyota passo cora, pero na e sitio e storia a cambia. Tabata cu e dama tabata kier pa polis dune un lift pa cas pasobra e auto no por presenta dilanti su cas pa e homber wak cu ta un homber a bahe y evita problema. Polis a papia cu ambos y a splica e dama cu e mes tin busca e manera pa yega su cas, ba fiesta cu otro scondi mientras cu e homber ta na cas wardando bo.