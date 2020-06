Dama no a compronde cu cos a caba y a sigui homber te Andicuri causa accidente

Diadomingo anochi un dama a den un nissan march a sigui su ex pareha cu ta tata di su yiu for di Hooiberg, e homber den su jeep geel a mira esaki a cuminsa desvia caminda pero e muhe a keda core su tras. E homber dicidi di tuma caminda di Ayo pa Andicuri debi cu e tin un jeep y e dama un march y sigur e march no por yega te eynan.

Riba e caminda di santo e dama a pasa e homber den e jeep perde control dal den e jeep y drenta mondi. Aki a start un discusion entre ambos. E dama no ta compronde cu cos a caba segun e homber e no tin nada cune mas ta djis nan tin yiu cu otro. E dama a kere e homber tabata tin otro muhe cune. E dama na algun ocasion a cuminsa bati na e bentana pa e homber baha e bentana pa atende cune. E auto cu e dama tabata cune el a presente for di e tata di e homber pa kibre di e forma aki. Polis di trafico a presenta pero e tabata un accidente mas intencional, y recherche y departamento forensico a presenta.

