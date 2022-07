Internacional: Na Gran Britania a topa cu skelet di un dama di 58 aña den su apartamento despues di 2 aña y mitar desde su fayecimento na diferente ocasion bisiñanan a bati alarma na autoridad y doño di apartamento pero niun no a bay wak ta bay cu e dama.

Apart di e bisiña nan cu a bati alarma ningun hende a actua riba e señalnan cu algo por a pasa e dama, pio aunda ta cu e doño a dicidi di cera e gas paso e dama no tawata cumpliendo cu su pago nan pero e huur si a sigui.

Sheila Sleoane kende no tawata tin ningun amistad of famia, ta sospecha di a fayece augustus 2019 den su apartamento na London den e bario di Peckham. Ultimo biaha cu a mira Sheila tawata na su afspraak di dokter unda a constata cu e tin darmontsteking.

Desde e luna ey e no a paga huur mas algo e tawata paga semper na ora pa cual e doño di apartamento a dicidi par di luna despues pa entrega un peticion pa kita e suma di huur for di su uitkering cual a wordo aproba sin cu a tuma contact cu ne.

Bisiñanan a entrega varios keho na doño di apartamento y polis cu tin hopi musca cu bichi na e porta di Sheila y cu un holor di algo morto ta sali di ey nan pero no a actua riba e keho nan aki, bisiñanan a dicidi di declara Sheila perdi pero ningun hende no a bin de acion di berdad, trahadornan di asociacion di vivienda na diferente ocasion a purba di yega na contacto cu Sheila pero no a logra y a dicidi di bay over na manda mensahe, email y carta pero mas cu claro sin ricibi un reaccion.

October 2020 na 2 ocasion polis nan a hasi un spot chek pero a haya cu no tin suficiente motibo pa drenta paden di e apartamento despues di basta tempo te na februari 2022 ora cu polisnan a wak daño di mal tempo na e porta di balcon y a dicidi pa bay wak paden di e apartamento si tur cos ta bon ta ora cu nan a encontra un skelet den pijama blauw benta den sala y a bay over na identifica e curpa dor di rapport dental.

Asociacion di vivienda y Cuerpo policial a pidi nan disculpa pa nan a haci uzo di tur e oportunidad cu tawata tin pa wak si di berdad tur cos tawata bon cu e dama.