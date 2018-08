Dama maltrata y secuestra door di su pareha polis

Tabata dos siman pasa cu Aruba a wordo sacudi pa un caso di violencia domestico, cu consecuencianan fatal. Na final di 2017, dos criatura a bira victima di abuso domestico na man di nan padrastro. Pero, nada al parecer no a cambia. Diadomingo ultimo, un dama ta bira victima di maltrato pisa cu ta mand’e hospital, na man di su pareha. E mas tristo di esaki ta, cu e pareha di e dama, ta un persona cu a hura di lo sirbi y proteha e comunidad di Aruba. Un oficial di polis. Ta trata aki di e oficial di polis, Gerardo A. Ardila-Ortiz

E dama ta interna na hospital, despues cu el a wordo saca for di unda e tabata kedando, na cas di e polis Ardila-Ortiz. Al parecer, nan dos tabata tin un discusion cu a bay for di man. E caso aki, e oficial di polis a bati e dama, lag’e ‘bont en blauw’. Esaki a sosode diadomingo, y despues di esaki, e polis a lag’e cera den un camber. Te cu diamars el a logra sali for di e cas ora cu el a logra tuma contacto cu’ n amistad ya cu e polis tabata tin’e cera den un cuarto den e cas. E pareha tin dos aña bibando hunto y e dama tin miedo di cu e polis Ardila-Ortiz lo purba di atenta contra su persona un biaha mas.

E dama en cuestion, ta kedando ilegal na Aruba. Su pareha polis a priminti cu e lo zorg pa drecha su papelnan, pero e amiga cu a sali bin dilanti pa e dama herida, no por a bisa cu siguridad si esaki a sosode. Miedo cu e dama tin, ta cu door cu e cabayero ta un oficial di polis, nada lo wordo haci.

Nan ta wardando pa e dama sali for di hospital, hunto cu e reporte medico, pa asina nan por bay na e fundacionnan y haya e yudansa necesario. E dama maltrata tin su wowonan hincha, su cara ta blauw, e tin sla na su wes’i lomba, cu tabata strobando e di cana. E dama a bay na aw’i bida, cu’n calmante pa asina e por calma y sosega un poco.

Pero door cu e persona ta un polis, nan tin miedo di duna denuncia y cu toch no ta haci nada pa cu esaki. Pa tal nan ta canando e caminda pa asina haya yudansa di parti di Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad, Landsrecherche y demas instancianan.

Informenan ta indica cu e polis en cuestion a wordo deteni.

