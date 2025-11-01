Diasabra merdia na rotonde Paradera ta sosode un accidente caminda un kia picanto a dal tras di un hyundai pa despues e picanto subi e rotonde dal contra un pali luz. DI biaha polisnan a keda dirigi pe sitio y ta topa cu di berdad e picanto ribe rotonde. A constata cu e dama na stuur un hende di edad pa un of otro motibo pia a bay mucho pisa ribe trot y a dal den banda di un hyundai blanco su dilanti ne rotonde y e picanto a bay dilanti su trot a subi rotonde Paradera y asina pega contra e pali luz. E señora di edad a haya sla na curpa y tabata spanta. Ambulance a presenta pa atende y haci un control. Personal di ELMAR tambe a yega y haci reparacion ne poste di luz.