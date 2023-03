Diahuebs mainta den sala di Corte di Husticia, tabatin un interesante discusion entre Fiscal y abogadonan, riba e pregunta di Hues, si mester sigui cu un caso penal contra e dama I.M., kende actualmente ta interna na Colombia pa tratamento pa problema mental serio. Otro siman Hues a keda di tuma un decision.

MAS NOTICIA por a compronde cu e Arubiano J.v.d.K., bibando na Colombia, a bin Aruba pa papia cu I.M.(25) y I.M. voluntario a dicidi di bay Colombia na Clinica Corporacion Con Animo, caminda J.v.d.Kuijp ta e drector, pa tratamento. E discusion entre Fiscal y abogadonan ta cu Fiscal kier suspende e caso te ora cu I.M. lo por recurpa pero abogadonan ta haya cu I.M. no ta den un estado mental sano y pa suspende e caso penal y pone I.M. bou curatela.

DAMA TA MALTRATA MAMA DI CRIANZA

E acusacionnan cu Fiscal a presenta den sala di contra contra I.M. ta:

– Cu riba 18 Maart 2022, el a maltrata su mama di crianza. I.M. a pusha e mama cu forza door di cual el a cay y sufri fractura di heup.

– Tambe Fiscal ta acusa I.M. cu dia 1 Maart 2022 el a causa destruccion y tambe 21 Januari 2022. E lo a kibra cosnan den e cas.

– E ta wordo acusa di a menaza su mama cu morto y destruccion den cas riba 10 December 2021. Tambe di a kibra cos di su ruman muher di crianza.

Ta asina cu tin tres abogado ta representa I.M. Cada un abogado lo ta defende I.M. pa un di e casonan. Den sala di Corte tabata presente e mama di crianza.

DAMA INTERNA DEN CLINICA NA COLOMBIA

Ta asina cu I.M. ta interna den Clinica Corporacion Con Animo na Colombia pa tratamento. E ta bou tratamento psychiatrico. J.v.d. Kuijp, cu ta un counseling di adiccion, via video conference tabata papia den nomber di e dama I.M. cu tambe tabata presente den e oficina na e clinica. Por a constata cu no por compronde kico exactamente I.M. tabata bisa. Hues a pidi J.v.d.Kuijp pa jura pa duna splicacion. J.v.d.Kuijp despues di a priminti di bisa e berdad, a splica cu door cu I.M. ta bou tratamento, e no ta reacciona mucho bon. Na opinion di v.d.Kuijp, e dama I.M. no ta compronde kico tabata pasando. Fiscal a mustra cu na October 2022, algun dia promer cu I.M. a bay Colombia, un psychiater a traha un raport mustrando cu I.M. ta compronde e acusacionnan pero e no ta un persona cu por worde encarcela. Tanto Hues como e abogadonan a haya copia di e raport aki.

ESTADO MENTAL HOPI SERIO

For di e combersacion den Corte por a compronde cu I.M. tin tumor den cabez y esaki ta progresivo. J.v.d.Kuijp a bisa Hues cu actual I.M. ta mas trankil. El a splica cu I.M. ta hopi agresivo y ta bou medicamento pisa pa trankiliza. El a bisa cu lamentablemente medicinal no tin cura pa e problema di I.M. El a splica cu I.M. ta wordo yuda pa enfermeranan ora cu e mester bay baño y baña.

Riba e pregunta di Hues cu for di October 2022 pa awor si tin un mehoranza, J.v.d.Kuijp a bisa cu no.

Por a compronde cu I.M. ta bebiendo 12 pildora pa dia y J.v.d. Kuijp a bisa Hues cu e ta teme cu lo yega e momento cu lo mester bay interna I.M. den un institucion di hendenan cu problema mental serio.

SIGUI CU CASO PENAL OF NO?

Hues a bisa cu e tin duda cu tin sentido pa sigui cu un caso penal. El a puntra opinion di Fiscal. Fiscal a bisa cu segun raport di psychiater di October 2022 y mira e situacion awor di I.M., por ta e tabata compronde kico ta e caso penal contra dje pero awor no mas. E ta haya cu mester suspende e caso penal contra I.M. pero si cu e detencion ta sigui vigente mescos cu a palabra na October 2022 promer cu I.M. a bay Colombia. Esey na opinion di Fiscal ta nifica cu I.M. ta keda den e clinica tanten cu esey ta posibel. Pa asina e haya e tratamento y cuido cu e mester. Fiscal a splica cu a base di ley, suspende e caso y bou condicionnan, ta haci posibel cu si I.M. bira mas peor, J.v.d.Kuijp lo por mand’e un otro institucion.

PONE ACUSADO BOU CURATELA

Abogado mr. Canwood a bisa Hues cu e ta haya cu ta completamente cla cu I.M. no ta compronde kico ta pasando. El a splica cu el a papia algun biaha cu I.M. na warda na San Nicolas y eynan caba el a constata cu I.M. no ta responsabel pa su actonan mirando su estado mental. E abogado ta haya cu aki na Aruba no tin manera pa atende I.M. E ta haya cu envez di e proposicion di Fiscal, lo ta mihor pa pone I.M. bou curatela.

E abogado a remarca cu no por ta asina cu ta suspende caso contra un persona cu un problema mental pero e caso ta keda colga riba su cabez. E abogado a bisa Hues cu por bien nombra J.v.d.Kuijp como curator. Abogado mr. Hernandez, mr. Zara ta uni na punto di bista di mr. Canwood.

Hues a bisa cu e caso ta fastioso y e kier pensa un poco riba esaki y dentro di 1 siman e lo tuma un decision. A keda palabra cu dia 23 Maart lo tin decision .