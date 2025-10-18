Diasabra marduga momento di lamper y strena habitantenan di Macuarima a scucha un desordo adicional y ora a wak a constata cu ta un accidente a sosode. Un mitsubishi lancer maneha pa un dama a perde control biniendo di noort subi acera pazuid di caminda ranca borchi di trafico y bin core direccion pabou y asina keda para bandi caminda. E auto no tabata por a core mas. E dama tabatin poco dolor na curpa momento cu Polis a yega.
A solicita ambulance unda paramedico a haci un control medico ne dama.