Diahuebs anochi riba WVB den area di Sabana Blanco e truck cu ta muha mata tur anochi riba e caminda menciona a haya nan mes envolvi den un accidente fuerte.



Un dama den un honda biniendo for di rotonde Sabana Blanco direccinon pa Cumana, pa un of otro motibo no a mira e truck na banda robes di caminda cu e luznan cendi y a dal basta duro na e parti patras di e truck.

E auto a keda totallos, e truck tambe a haya daño. No tabatin ningun persona herida, polis tabata presente y roadservice. E caminda a keda cera debi cu ambos vehiculo kibra tabata riba caminda ta stroba trafico, na final takelwagen a presenta y bay cu e auto kibra y asina caminda a keda habri bek.