Diasabra anochi riba e caminda di Schotlandstraat un dama tras di stuur di un nissan march yegando rotonde WVB banda di ling and sons pa un of otro motibo a perde control for di e briada bay na su man robes dal basta duro den cura di hero di un agencia. E auto a keda basta kibra, ambos air bag a sali for di e auto. Polis y personal di roadservice tabata na e sitio, e dama tabata bou influencia di alcohol y fastioso a keda deteni hiba warda. Roadservice a keda encarga cu e auto.

