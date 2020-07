Diahuebs atardi na e crusada di Palm Beach pa subi Avenida Nelson Oduber ex Sasakiweg un dama tras di stuur di un Nissan note cu muchanan abordo den auto, no a mira truck di atco biniendo for di zuid yegando e luz di trafico a dal den e truck y kibra full e front di e auto. E dama a sali spanta for di su auto y a menciona na e chauffeur di truck cu e no a wak e truck mes cu tabata carga cu palet di bloki. Roadservice a presenta pa tuma dato.

Comments

comments