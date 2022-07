Diasabra den careda di 1:30 marduga na e rotonde de La Sallestraat banda di ex piet un auto a ranca e borchi completo laga destruccion grandi borchi benta riba caminda y te hasta parti di e auto. Polis a presenta na e sitio pero eauto mes a bandona e sitio. Algun minuut despues polis a keda informa cu e auto cu a accidenta subi e acera completo ta para no mucho leu for di e sitio y den Indianenweg a topa cu e mazda y un dama na stuur. Polis a tuma dato y e auto no tabata por a core mas debi na e daño robes dilanti.