Diadomingo pasa di 11’or anochi riba Sasakiweg dama chauffeur coriendo un hyundai tucson pa un of otro motibo ta perde control baha caminda na su man drechi y drenta e rooi cu tur e matanan. E auto a keda pega, e pesona a logra sali for di e auto. Ambulans a presenta pa asina atende cu e victima, y takelwagen a saca e auto pa polisnan wak si di berdad no tin mas hende.

