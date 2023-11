Diaranson atardi poco pabou di e crusada Morgenster a sosode un accidente unda un dama tras di stuur di un ford explorer a bay pa lora na su man robes net momento cu un pareha riba brommer ta bahando for di pariba, a bay pasa e auto na su robes y a dal den banda di e ford.



Tanto e homber y e muhe riba e brommer a bay halto, e homber a keda cu corta na su nek y herida na pia, y e dama herida a bay hospital cu auto particular. Ambulance a presenta pero e hoben no tabata desea di asistencia medico maske cu e heridanan na curpa.

Polis di trafico a presenta y tuma dato di ambos partido.