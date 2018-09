Dama a intenta di hinca auto den lama

Diadomingo bahada di solo polis ta keda informa cu un nissan march na mas cu un ocasion e chauffeur a intenta di hinca e auto den lamaentre mangel halto pa pazuid di marina pirata. Na yegada di polis a topa cu e auto tire kibra pazuid di marina pirata. Tabata un dama latino tras di stuur, un pesona cu a mira e situacion rato prome na e trapi banda di mangel halto a raporta na polis cu e chauffeur kier a bula cu e auto for di baranca pero no a logra y a intenta pabou pero no a logra tampoco. Polis a hiba e dama cas.

