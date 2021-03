Dama a graba con un tata tabata maltrata un mucha na hong kong supermarket

Diaranson atardi un persona a publica riba su pagina di facebook con for di paden di e Hong Kong supermarket na Paradera un tata tabata maltrata un mucha chikito debi cu e mucha tabata desea di un chuculati y e tata no a lag’e bay cune y manera tur mucha chikito ora bo mayor nengabo algo bo ta yora pa loke bo ta desea, pero e tata a bay poco for di man. E video aki sigur a cay den mal tera cerca hopi hende mes y e criticanan tabata negativo.



E señora cu a capta e movecion for di salida di e supermarket a graba e video y te hasta hala atencion di e homber y por scucha casi na final di e di dos parti di grabacion.

Ta desconoci di autoridad a keda poni na altura di e maltrato di e mucha aki.

