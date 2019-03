Dialuna mainta trempan riba Sasakiweg un dama den un markx biniendo for di super food direccion nort a perde control prome cu a yega ex house of cheng y a bula e greppel over bay cay pabou di caminda y e auto a keda riba su dak den mondi.

E dama a logra Sali cu su propio forsa. Ambulans a presenta pa atende cu e victima. Polis tabata na e sitio pa tuma datos.

