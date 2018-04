Dakota ta gana Britania 2-1 den wega hopi duro

E wega di siman 15 aki, hopi crucial pa SV Britannia, a cuminsa a “todo vapor” pa e oncena di Piedra Plat, controlando e bala y tempo di wega, cu hopi hamber pa e tres puntonan valioso. Dakota biniendo di un racha di desapunte desde e comienso di e di dos mita di e campeonato, no tabatin solucion pa e atake “agobiante” y constante di Britannia, na minuut 11, Sebastian Montoya a anota un joya di gol di un bon distancia cu a bay para den nobenta grado riba cabes di e portero di Dakota, Eric Abdul, haciendo e wega 1-0 pa Britannia. Dakota un poco impaciente, cual tambe ta nan caracteristica den e ultimo partidonan, no tabatin un bon reaccion inmediato. Nan salidanan no tabata coordina, no tabatin distribucion den midveld, tabata mas bien pase nan largo y hopi coremento, den un dado momento Britannia a hasta cuminsa hala un poco atras, neglishando e medio campo, ta mane ningun di dos ekiponan no tabata kier a posee e mid-veld, e

wega a bira uno di “ping pong”. Un wega cu no tabata mucho bistoso, mas bien uno di bastante lucha cu dalmento en bes di toke di bala y weganan den aire.

Ta banda di minuut 18 Dakota a realisa cu nan por drenta un poco mas for di meimei den medio campo. Despues cu al fin e Dakoteronan a desifra esey y na minuut 19 ta haya un bon chens unda Leomar Croes ta hera empata, pero di eynan Dakota a keda cu e iniciativa di e wega, awo como e protagonista absoluto e ‘geel cu pretonan’ a cuminsa haya hopi mas yegada, pero, mester a sigui traha duro paso e gol no tabatin fin di yega. E wega mes entre tanto tabata duro pero ainda sportief, hungadonan tabata disculpa nan mes ora tin “foul”, ta duna otro man, tur indicacion positivo ainda. Britannia entre tanto tabatin poco salida, asina mes cu Dakota no a press halto,

Britannia tabata mas bien cauteloso, kizas tratando di preserva un bentaha minimo y tres punto importante, pero asina tempran? E lucha di Dakota pa score no tabata facil, pero ‘cu pasenshi ta gana gloria’ (si solamente e hoben nan di Dakota reconoce esey), nan gol di empate al fin a yega na minuut 42 pa medio di e motor den delatero di Dakota, Sherman Monticeuex. Un gol lastra cu precision cu a pasa full na man drechi di e portero di Britannia, Jean Carl Henriquez. Dakota 1

Britannia 1 tabata tambe e resultado na halftime.

E segundo tempo a sigui cu Dakota cu mas proposito, ainda sin mucho precision si, tabatin bastante dalmento di bala y coremento atrobe, di traha wega di patras usando e volantenan un tabatin mucho. Entre tanto e wega a cuminsa bira mas duro cu hopi gritamento y pushamento riba veld, poco poco tabatin mas tension entre e oncena nan y e arbitro principal di wega a perde e autoridad riba tereno, te na final di e wega ta hopi cos a pasa, agresion fisico, e griteria entre fanaticonan tambe a haya un tono hopi mahos, cosnan cu nos futbol no mester. E wega bruto di banda pa banda tabatin oportunidad pa ambos ekipo anota e gol di bay ariba. Dakota cu mas

hende den atake y Britannia cu contra-golpi, nan por a tira mas hende den atake si. Hopi carchi geel nan a cay, kizas un poco laat, pero no a stop e wega duro riba veld. Dakota a busca mas y a haya nan gol di bentaha na minuut 61 pa medio di Keanu Maduro.

Awor si Britannia a sali “todo por todo” pa empata e wega pero un poco laat, tambe cu tur e distraccion nan riba tereno, no por a haya un manera, asina tambe wega a caba meimei di agresion riba cancha, Dakota a sobrevivi pa tur tres punto. Den tur e bululu nan aki un lus positivo tabata Sherman Monticeuex, pa su trabou y talento el a bira nos ‘man of the match’. Resultado final Dakota 2 Britannia 1. Dakota tin awo 32 punto y nan ta temporalmente den di dos luga sperando e resultado di Estrella vs Nacional.

Britannia cu e derota aki ta kedando pafor di Playoff, nan ta den di cinco lugar cu 25 punto tras di Bubali cu tres wega mas pa hunga.

Comments

comments