Prome Minister mr. Mike Eman, acompaña pa Bureau City Inspector, GKMB, DOW, Serlimar y trahadonan social di Bureau di Prome Minister, a tene un otro Accion di Bario, e biaha aki den e bario di Dakota.
A inicia e Accion di Bario cu plantamento di mata, dunando asina aporte na e plan nacional di reforestacion y a bay di biaha den accion di limpiesa den e cayanan di Dakota. Ta apenas diasabra cu a pasa, a tuma luga un otro edicion di Baki den Bario den cual ya a logra deshaci di un gran cantidad di desperdicio di cas manera sofa bieuw, muebles, stoof, frigidair y otro artefactonan. Danki na Baki den Bario, durante di Accion di Bario a logra recoge apenas dos baki di desperdicio di cas, pues por conclui cu Dakota a haci bon uzo di e oportunidad pa deshaci di nan desperdicio di manera gratuito.
Durante e Accion di Bario, e habitantenan di Dakota tabata ricibi Prome Minister Eman cu brasa habri y tabata expresa nan preocupacion of simplemente kier a saluda Prome Minister. Locual a resalta durante di e bishitanan aki, tabata e alegria di e pensioenadonan cu a expresa nan sincero gratitud pa e aumento di pensioen di 250 florin.
Alcira Perez, habitante di Dakota, a tuma e oportunidad pa gradici Prome Minister personalmente, mirando cu e aumento aki ta un yudansa enorme p’e.
Segun Carlos Sanchez, “e ta yuda pa hopi cos, Danki Dios cu porfin a haya un aumento di pensioen cu ta bale la pena. Antes tabata duna aumento di 30 of 35 florin cu no tabata yega pa nada”. P’ami gobierno di Mep no a haci nada y si nan tabata kier nan por a haci, pero no a haci nada”.
Donald Kock a expresa su gratitud y a bisa “Nunca antes bo tabata haya algo asina facil. Ultimo biaha tabata tempo cu nan a redobla e pensioen despues cu otronan tabata bisa cu no por. Danki na e partido AVP y FUTURO cu a dicidi di aumenta e pensioen.”
Carmen Peltier, otro habitante di Dakota, tambe a expresa su gratitud. Mirando cu e tabata biba afo, e no ta haya mucho na pensioen pero awo cu e 250 florin extra, e por haci un tiki mas. Sra. Peltier tambe a gradici Prome Minister Eman y ta sigur cu e siguiente aumento tambe lo yuda esnan pensiona cu tin mester di esaki. E aumento no ta trece alivio solamente pa esnan cu ta simpatisa e partidonan di gobierno, pero tur pensionado, sin importa nan color politico.
Andrea Jimenez di Dakota ta gradici Prome Minister pa e aumento di pensioen y ta desea cu Gobierno por sigui traha duro na beneficio di e pueblo. “E pueblo ta contento cu locual e gabinete ta haciendo.”
Andres Laclé ta gradici pa e aumento di pensioen. E ta consciente cu tin hopi hende ta biba den duro y ta gradici Gobierno pa corda riba nan. E ta wak cu e Gobierno aki ta traha pa su pueblo y ta spera cu e siguiente aumento bay pa esnan cu mas mester di esaki, mirando cu esnan cu no tin otro pensioen banda di esun di SVB, tin mas dificultad pa logra sobrevivi tur luna.
E Accion di Bario ta continua den e siguiente dianan den e bario di Dakota caminda cu e ploegnan di limpiesa lo sigui corta yerba y haci e espacionan publico accesibel atrobe.