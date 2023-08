Diabierna anochi varios mandatario, representante di Aruba Airport Authority N.V. (Aeropuerto di Aruba) y invitado a reuni na e edificio historico di Dakota Building pa e ceremonia y celebracion oficial como parti di celebracion di 100 aña di aviacion na Aruba. Entre e invitadonan pa e anochi aki tabatin mas di un dozijn di pionero y visionario den e industria di aviacion di Aruba, a rindi honor na tur pa nan contribucion pa cu aviacion na e islanan.

Despues di a demostra e video di “100 years of aviation in Aruba”, Joost Meijs kende ta CEO di Aeopuerto di Aruba a subi escenario pa duna su discurso, sigui pa Minister di Turismo y Salud Publico Dangui Oduber, Presidente di Banco Central Jane Semeleer y Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro. Minister Maduro tambe tabata invita pa ta parti di e proceso di e prome collectors coin, e prome pa un Arubiano, dedica na e 100 aña di aviacion na Aruba.

Durante e celebracion a honra diestres baluarte cu un video, persona pionero y cu vision cu a forma parti di e desaroyo den e industria di aviacion di Aruba y den actualidad. A reconoce e siguiente personanan: Juan Irausquin, Daniel Leo, Ernst Bartels, Michael Kuiperi, Octavio Yrausquin, Manuel Viana, Camilo y Tito Muyale, Frank Arendsz, Osling Toppenberg, Harold Oduber, Willem Vrolijk y Michael Nicholaas. Maske cu a reconoce cada un di nan como baluarte riba nan mes, e celebracion di e anochi tabata un tributo colectivo y un reconocemento na tur cu tabata parti di aviacion di Aruba durante e ultimo siglo. CEO di AAA, Joost Meijs, a presenta e baluartenan presente cu nan propio minted coin como un reconocemento special pa nan contribucion den aviacion.

Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro tambe a participa na e inauguracion oficial di Dakota Building y su nombracion como monumento historico debi na su rol como un di e prome edificionan den e terminal di Aeopuerto di Aruba. Conhuntamente cu CEO di Aeropuerto di Aruba a pone e marca di “Monumentenbureau” na e edificio historico cu a fungi como terminal di aeropuerto desde su apertura na juni di aña 1942 te cu maart di aña 1950.

A gradici e “100 Years of Aviation Committee” pa nan inspiracion y e trabou haci durante aña pasa pa asina yuda transforma e celebrabracion di 100 aña den un exito. E comision a consisti di ATA, AAA, ANSA, DCA, Gobierno di Aruba y experto den aviacion Agustin Vrolijk. E comision a ricibi palabra di elogio y gradicimento. Asina a conclui cu e evento ceremonial di diabierna anochi, conmemorando e prome aterisahe di un avion na Aruba exactamente 100 aña pasa riba dia 18 di augustus di aña 1923.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu juli 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

