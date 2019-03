DAECI ta informa tocante su servicionan

Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DAECI) ta informa cu a introduci un website nobe, www.deaci.aw. Aki tur persona por haya informacion di e servicionan cu e departamento ta brinda y tambe otro informacion riba e tereno di economia y comercio en general.

Pa loke ta trata e seccion pa permiso pa negoshi (Business License/Vestiging van Bedrijven), ta informa su clientenan/comerciante cu desde 4 di februari 2019, mester haci un cita pa busca/ricibi informacion, entrega un peticion of pidi copia di un permiso.

Pa haci un cita pa e servicionan menciona, ta bay riba e website (www.deaci.aw) . Riba e screen ta click riba “Appointment”. Aki tin diferente opcion pa cu e servicio desea (“Choose a service”). Dependiendo di e servicio desea, esaki por solamente riba un dialuna. Por ehempel busca/ricibi informacion, entrega un peticion pa cambio di adres of pidi copia di un permiso.

Riba diamars, diahuebs y diabierna, por entrega un peticion pa establece un compania nobo, director of otro permisonan necesario.

Si ta desea, por ehempel, introduci peticion pa mas cu un companiia/negoshi e cliente mester haci e cita pa cada un separa (diferente ora).

Pa esnan cu ta desea di ricibi nos servicio sin haci afspraak, tambe ta posibel riba diaranson parti mainta (walk-in/inlopen). Parti merdia nos no ta atende publico. Tene cuenta cu nos ta atende un cantidad di persona y solamente 1 peticion pa persona.

Ta importante pa informa cu pa busca un permiso cu ta cla caba, no mester tin cita. Por pasa di dialuna pa diabierna, cu excepcion di diaranson merdia, na oficina #21.

Orario pa atende cu publico ta 08:00 – 11:00 am y 01:00 – 04:00 pm.

Por fabor tene cuenta cu e informacion ariba menciona.

Tambe ta informa nos clientenan cu nos ta duna servicio pa e documentonan necesario di CENSO (Dienst Burgelijke Stand en Bevolkingsregister). Mester paga e gastonan, y tene na cuenta cu no lo ricibi e documento concerni.

Departamento di Asunto Economico via nos seccion pa establecimento di negoshi ta spera cu asina nos lo por a duna nos cliente un mihor servicio.

