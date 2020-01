Daddy Yankee lo tembla the harbour arena cu un espectaculo grandi

Diasabra 4 di april 2020, Aruba lo experencia un concierto unico, un concepto nobo, Dushi Vibe Fest cu lo tuma luga den The Harbour Arena. Dushi Vibe Fest ta trece hunto diferente genero musical cu e actraccion prinicipal di anochi, e Rey di Reggaeton “Daddy Yankee”.

Daddy Yankee conoci pa su cancionnan manera Gasolina, Limbo, Hula Hoop, Rompe, Pose, Shaky Shaky, Dura, Con Calma y su mas reciente exito Que tire Pa’ Lante y hopi mas. Daddy Yanke lo tembla The Harbour Arena cu un espectaculo grandi.

Durante e Anochi lo tin invitadonan manera “El Alfa” un artista cu a perform riba tarimanan importante cu artistanan grandi den e genero urbano y ta hopi gusta pa su estilo unico y moderno di trece musica di Dembow cu cancionnan manera “Muevete Jevi”, “Tarzan”, “Coche Bomba”, “Coronao”. Dembow y reggaeton y Ft cu artisanan entre otro J Balvin, Bad Bunny, Pitbul y mas cu hitnan cu lo resona sigur dia 4 di april proximo.

No por a laga afo e cantante femenino di e musica popular cu ta “Francy”, la voz popular de America” cu mas di 11 miyon views riba Youtube y como un voz femenino a sa di posiciona su mes den e mas grandinan di e musica popular.

Otro artista cu tambe lo forma parti di e gran concierto aki lo ta “Pedro Alonso” cu lo tey pa duna un tremendo show den e Dushi Vibe Fest 2020.

Como un di e prome conciertonan pa e aña aki, 2020, Dushi Vibe Fest kier a gradici e pueblo di Aruba pa e sosten duna durante su lansamento y di biaha invita un y tur pa probecha pa busca bo entrada pa e concierto aki. Tin 4 seccion y por haña tur informacion riba nos Facebook Page como tambe nos Website y instagram. Nos Main Office ta na L.G. SMITH BLVD 116 Local S-12 (Dilanti APA – Edicifio banda di CMB ATM Machine).

Tambe por bishita e ticket outletnan:

NOORD: Sweetpeppers Restaurant (Paseo Herencia second floor) for di 6 di atardi pa 11 di anochi y Excelsior Casino na Holiday inn di 10 AM te cu 4 AM.

ORANJESTAD: Tony Chey Barber Shop (De la Sallestraat dilate Sividivi) for di 9or di mainta pa 6or di atardi.

SAVANETA: Mauchi Smoothie (Bandi Winter Garden) for di 8or di mainta pa 8or di anochi.

