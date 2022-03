Internacional: Daddy Yankee e hefe di regggaeton a anuncia publicamente cu e lo ta retirando for di e mundo di musica unda cu 24 di Maart 2022 e lo ta anuncia su ultimo album musical. Tambe e ta anuncia su ultimo tour “ The Last Turn”.

E artista conoci como Daddy Yankee, yama Ramon Luis Ayala Rodriguez a naci dia 3 di februari 1977 na Puerto Rico, actualmente tin 45 anan di edad. For di 1994 pa 1999 el a cuminsa cu e carera di musica y asina den 2004 a saca e prome hit Barrio Fino y Gasolina. Ey el a sigui saca mas musica cu a bira un hit mundial. Daddy Yankee a canta cu mas artista durante su carera.

Su Studio albumnan cu el a saca

No Mercy na 1995

El Cangri.com na 2003

Barrio Fino na 2004

El cartel: The Big Boss na 2007

Mundial na 2010

Prestige na 2012

Y Awor: Legendaddy na 2022

