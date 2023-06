Awendia, ta importante pa nos cada un para keto un rato y pensa con nos por proteha nos informacion personal online. Specialmente doñonan di negoshi mester pensa riba sistemanan di seguridad digital, pa por preveni atakenan cibernetico cu por afecta e suministracion di nan servicionan y yega na informacion priva di nan trahado y clientenan.



Roy Sandbergen ta un CISO (chief information security officer). Un CISO ta e persona responsabel pa desaroya y implementa programanan di siguridad pa proteha informacion online. E ta e persona den un negoshi cu ta traha den departamento di ITC y ta maneha y purba di disminui e riesgonan di “cyber-attacks”.Awendia hopi servicio y transaccion di negoshi ta pasa online. Sistemanan administrativo cu ta contene informacion personal di empleadonan y di clientenan, ta practicamente ful digitalisa. Tambe informacion financiero, data pa proposito di mercadeo y sistemanan di pago ta wordo colecta, warda of ehecuta den forma digital. Si un compania haya un atake cibernetico y no ta bon prepara pa esaki, e por perde tur dato relata na su compania cu consecuencianan costoso y devastador.Roy ta splica cu tur negoshi cu ta haci uzo di ITC ta vulnerabel pa atakenen cibernetico, no ta solamente companianan grandi ta core riesgo pa esaki. “Hackers”, por drenta bo sistema y manda e sistema “down”, cual por paralisa bo negoshi por completo. “Fishing” ta un tipo di menaza, na unda personanan ta ricibi p.e. un e-mail, cu ta mustra inocente pero di berdad ta maligno. Den e e-mail of app ta pidi pa yena informacion personal di e persona of compania y asina ta haya acceso na documentonan importante of te hasta acceso bancario. “Ransomware” ta un tipo di atake, unda cu e criminalnan cibernetico ta menasa e persona of negoshi cu nan lo publica informacion personal online. Tambe, nan por blokea e persona of negoshi pa yega na informacion importante, tanten cu nan no paga un suma. Esaki ta un forma grave di extorsion cibernetico.Un atacado cibernetico por wordo mira manera un ladron cu ta cana den un caya, pa vigila na cua cas of negoshi tin porta of bentana habri. Pa e motibo aki ta importante pa cada negoshi analisa den ki forma nan ta haci uzo di ITC y percura pa nan tin un plan realistico na su lugar pa preveni atakenan y proteha informacion clave. Den otro modo di bisa, esaki ta e forma con un negoshi por wanta su porta y bentananan cera, pa baha e chens cu intrusonan por drenta.Succesfully Caribbean ta un compania di IT cu tin 10 aña riba e mercado Caribense. CEO di e compania, Martijn de Koning, ta splica cu nunca ta di mas pa un compania of persona ricibi informacion actualisa riba e topico di Cyber Security. Diariamente tin cambio den e mundo digital, cu ta haci consumidornan y organisacionnan vulnerabel pa atake. Pa e motibo aki Successfully Caribbean ta organisa evento tocante Cyber Security regularmente pa informa clientenan y invitadonan riba tur e cambionan y desaroyonan den mundo di tecnologia y pa duna conseho riba e modo con nan por haci uzo di tecnologia den un forma sigur. E Cyber Security event di Succesfully Caribbean a tuma lugar riba dia 7 di juni na Aruba, riba dia 10 di juni na Corsow y dia 12 di juni na Boneiro.