Por a tuma nota den medionan internacional cu International Committee of Red Cross (ICRC) a wordo ataca pa cyberhacking. Ta trata aki di e database di e programa “Restoring Family Links” y ta afecta data di mas cu 50 sociedad nacional di Cruz Cora. E programa RFL ta servicionan cu Cruz Cora ta brinda rond mundo pa reconecta hende/famianan separa pa guerra, violencia, migracion y otro causa.

E atake cybernetico aki ta pone personanan cu ya caba ta den un situacion vulnerabel mas na riesgo. E personanan aki ta haña ayudo di servicio humanitario y e database aki tin nan number, adres y otro detayenan di famia. Tur dia Cruz Cora mundialmente ta uni 12 persona bek cu nan famia. Atakenan cybernetico asina ta perhudica e trabou esencial aki. ICRC pa e motibo aki, mester a baha su sistema di data hosting offline, y esaki ta limita e servicio humanitario pa mas cu mey miyon persona.

ICRC ta condena e acto aki y ta trahando cu tur partners mundialmente pa compronde e consecuencia di e atake y tuma medidanan apropia pa sigura e data den futuro.

NO TIN EFECTO PA ARUBA!

Cruz Cora Aruba ta duna e servicio aki di Restoring Family Links na famianan na Aruba, pero NO ta conecta riba e server di ICRC, NLRK of IFRC. Esaki kiermen cu data no ta wordo comparti cu niun otro departamento/instancia/pais of hende.

